На невеличкий електричний квадроцикл для внутрішнього ринку Піднебесної вони наклеїли "лейбу" M1NSK та хочуть продавати його за 10 тисяч доларів.

Мінський “Мотовелозавод", який випускає велосипеди Aist, вирішив складати китайські електромобілі. Перший зразок дали на тест-драйв місцевим журналістам. Але щоб вони нічого не пошкодили, не дозволили навіть зняти плівку з крісел.

Для керування цього чуда техніки потрібна категорія "В" в посвідчення водія, хоча розігнати його швидше 60 км/год неможливо. Виробники велосипедів стверджують, що виробляють його у себе на заводі спільно з китайцями. Але білоруських деталей, окрім таблички з назвою, помітити не вдалось.

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Електродвигун знаходиться ззаду, під багажником, потужністю 4 кВт, там також вмістили міст із редуктором, пружини, контролер. Машинка задньопривідна.

Спереду – невелика літій-іонна батарея на 8 кВт*год, компресор кондиціонера та пневмогідравлічна система гальм. Гальма спереду дискові, ззаду – барабанні. Колеса маленькі – R12, маса машини – близько 463 кг.

Так званий виробник заявляє запас ходу 120-150 кілометрів. Яле ми ж знаємо що так пообіцяли китайці, а вони ті ще фантазери.

Заряджається електромобільчик за 6-8 годин від розетки або повільної зарядної станції. Але не всі роз’єми підходять – треба шукати перехідники.

Оснащення, яке не працює

В салоні – китайський шик: еко-шкіра, великий екраном мультимедійної системи, селектор вибору режимів руху як у Jaguar/Land Rover – з шайбою. Звичайно, екран на сонці виблискує і на ньому нічого не видно.

Шайба без режиму P – на парковці треба ставити на N та ручник. Кнопки запуску теж немає, "заводити" потрібно з ключа . Ще є здоровенна червона кнопка аварійного вимкнення – на випадок, якщо електромобільчик почне горіти, щоб вимкнути всю електросистему.

Опцій в китайсько-білоруському авто – як в кабінеті Лукашенка. Але… вони не працюють. Елетросклопідйомники не піднімають, кондиціонер не холодить, функції медіасистеми теж під секретом – мало хто в Білорусі розуміє китайську…

Машина чотиримісна, але другий ряд – для дітей. Дорослим поїздка там виявиться комфортною хіба що перед СІЗО.

В багажнику навіть сумка з магазину не поміститься. Але якщо вигнати дітей та скласти задні сидіння, то два пакети влізуть.

Квадроцикл M1NSK гарно блимає вогниками як спереду, так і ззаду. Причому попереду червоним та синім – можна у темряві переплутати з поліцією. А якщо вона зупинить за цю “світломузику”, то конфіскує машину – в Білорусі з цим строго.

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Головне - "розкочегарити"

За кермом сидіти “майже” зручно, але великим людям мало місця для лівої руки. Старт в’ялий, а потім, коли “розкочегариться”, трохи їде. Білоруські веломайстри обіцяють, що динаміка покращиться, якщо трохи “підшаманити”. Але чи не знизить це ресурс двигуна – потім їм розкажете.

Кермо на місці крутити одним пальцем не вийде, хоч у нього є електропідсилювач. Але гальма непогані.

Серед інших негараздів - шумоізоляції немає, великі зазори та фарбування “віником”. А от ціна вже надто висока – 9900 доларів США. За ці гроші можна купити вживаний Nissam Lеaf або Fiat 500e – на них буде хоч не страшно їздити...