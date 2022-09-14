Мотовездеход Kawasaki Teryx отправится из львовского профессионально-технического училища на линию фронта.

Серийный Kawasaki Teryx адаптирован для военных действий. Об этом сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

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"Самодельную модель полноприводного транспортного средства – баги "Tyrex" – уже протестировали и готовятся передать на фронт. С этим автомобилем наши военные смогут отрабатывать маневры и увереннее передвигаться на передовой. Машину создал Тарас Януш. Настоящий украинец – на своем месте прилагает максимум усилий, чтобы приблизить нашу победу", – пишет Максим Козицкий на своей странице в соцсети.

При чиновнике аналогичные проекты будут реализовываться на базе львовских профтехов в рамках меморандума о сотрудничестве между департаментом образования и науки Львовской ОГА, департаментом гуманитарной политики ЛГС и ОО "Адские летучие мыши".

Семейство мотовездеходов Kawasaki Teryx и Teryx4 производится на одном из заводов Kawasaki Heavy Industries Ltd в Линкольне, штат Небраска (США).

Kawasaki Teryx оборудован двигателем рабочим объемом 783 кубических сантиметров, который способен выдавать 63,72 Нм крутящего момента. Трансмиссия – бесступенчатый ременный вариатор (CVT).

В Украине новый доступный Kawasaki Teryx стоит $12,999. Самая дорогая полноприводная версия Kawasaki Teryx4 обойдется в $17,199.