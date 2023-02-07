Новий спортивний мотоцикл Kawasaki Ninja ZX-4RR KRT Edition коштуватиме менше ніж 10 тисяч доларів.

Спортивні малокубатурні мотоцикли за відносно невеликі гроші на ринку з’являються не так часто, як нам хотілось. Новий Kawasaki Ninja ZX-4RR KRT Edition пропонує гарну динаміку і дивовижний стиль за скромною стартовою ціною 9 699 доларів.

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Він оснащений чотиритактним рядним чотирициліндровим двигуном об’ємом 399 куб.см з рідинним охолодженням і частотою обертання 16 000 об/хв, щоправда, компанія поки що не оприлюднила точні дані про потужність.

Ninja ZX-4RR має кілька технологій, натхненними гонками, включно з допоміжним і ковзним зчепленням, які можуть роз’єднати зчеплення та робочий диск під час інтенсивного гальмування двигуном, щоб запобігти заносу заднього колеса.

Kawasaki каже, що його програмне забезпечення оцінює положення відносно дороги чи поверхні треку замість горизонтальної площини, щоб забезпечити точніші налаштування зчеплення під час поворотів.

Система Kawasaki Quick Shifter дозволяє водіям перемикатися без зчеплення на повному газі для швидшого прискорення.

Три режими потужності, які можна вибрати, змінюють потужність двигуна відповідно до умов. Kawasaki розташував задню підвіску ближче до центру ваги мотоцикла для кращого розподілу ваги та забезпечення більшої передкамери вихлопу.

Kawasaki зауважує, що посадка агресивна, але ергономічна, забезпечує хороший захист від вітру та аеродинаміку з комфортним відчуттям. Важелі гальм і зчеплення пропонують п’ять налаштувань положення для різних розмірів рук, а конструкція сидіння дозволяє швидко змінювати положення для їзди по треку, зберігаючи при цьому комфорт під час тривалих поїздок.

Kawasaki Ninja ZX-4RR KRT Edition надійде в продаж навесні. Хоча він пропонує відносно невисоку початкову ціну покупці можуть підвищити ціну за допомогою кількох аксесуарів, включаючи набір рамок за 369 доларів, екран радіатора за 140 доларів тощо.