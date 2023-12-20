Компания Mercedes-Benz Special Trucks испытала в реальных условиях эксплуатации спецтехнику Unimog с двигателем внутреннего сгорания на водороде.

Пока это тестовый автомобиль, компания озвучила только технические детали. В частности, о том, что двигатель производит 290 л.с. при 1000 Нм крутящего момента. Его питают четыре резервуара высокого давления, расположенные за кабиной и вмещающие 14 кг газообразного водорода.

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В реальных условиях содержания дорог

Машину тестировали на выведенном из эксплуатации участке шоссе между Байройтом и Бамбергом. Mercedes-Benz Unimog U 430 укомплектовали фронтальной навесной косилкой с двумя гидравлическими манипуляторами. Они управляются из кабины водителя.

Испытания показало, что силовой агрегат на водороде работает тише дизельного и не уступает ему в силовом потенциале. Однако для работы в операционном режиме на покосе обочины дороги существующего 14-килограммового запаса газообразного водорода мало, но из-за этого "пшик" не получился, и "блин комом" не оказался.

Из-за малого водородного резервуара приходилось возвращаться на дозаправку, что инженеров не огорчило: машина с новым силовым агрегатом в эксплуатационном режиме оказалась результативной. Инженеры собрали данные измерений во время кошения обочины, ускорения и заправки на общественной заправке. Данные будут использованы для дальнейшей разработки автомобиля. А баки для водорода впоследствии поставят другие.

"Мы очень довольны результатами практического испытания первого рабочего прототипа Unimog с двигателем внутреннего сгорания на водороде. Испытания с персоналом Autobahn GmbH в Верхней Франконии особенно ценны для нас, потому что здесь мы можем получить важную обратную связь по практическому применению для дальнейшей разработки", – поделился впечатлениями руководитель отдела специальных грузовиков Mercedes-Benz Франциск Кусумано.

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Проект WaVe под патронатом государства

Разработка тестового автомобиля с водородным двигателем внутреннего сгорания происходит в рамках государственного проекта WaVe. Wa и Ve - это две начальные буквы немецких слов для водорода "Wasserstoff" и горения "Verbrennung". Проект, финансируемый Федеральным министерством экономики и защиты климата Германии, реализуется совместно 18 партнерами из промышленности и науки.

Специально переоборудованный двигатель на природном газе с резервуаром, системами безопасности и мониторинга, а также технологией измерения установлен для привода с альтернативной водородной технологией. При сжигании водорода в моторном отсеке образуется вода, которая выводится в виде пара через выхлопную систему.

Цель проекта WaVe заключается в том, чтобы исследовать, какой степени обычный дизельный двигатель как мультиэнергораспределитель для тягового привода и всех коробок отбора мощности можно заменить двигателем внутреннего сгорания, работающий на водороде.

Водород также имеет перспективу

И хотя Daimler Truck сосредотачивается на аккумуляторных электрических приводах и водородных топливных элементах, дополнительные исследования к этим двум технологиям, сжигание водорода может стать еще одним вариантом декарбонизации портфолио трансмиссии Daimler Truck.

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Первоначальные результаты проекта WaVe показывают, что двигатель внутреннего сгорания водорода может быть дополнительным результативным решением для различных версий спецтехники. К этому и стремятся разработчики.

"Концепция привода с водородным сгоранием может служить схемой для энергоемких применений в секторе специальных автомобилей", – рассказывает руководитель отдела разработки силовых агрегатов Mercedes-Benz Special Trucks доктор Гюнтер Питц.

Фото/видео: Daimler Truck