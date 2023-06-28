Будет выпущена последняя серия Mercedes-Benz G-класса с двигателем V8. "Final Edition" G 500 уже можно заказать по цене 196 350 евро.

Тридцать лет назад у G-класса впервые появилась заводская версия с двигателем V8. Этот Mercedes-Benz 500 GE был оснащен пятилитровым атмосферником M117 мощностью 241 л.с. и выпущен ограниченным тиражом в 1993-1994 годах. Серийное производство восьмицилиндровых гелендевагенов началось лишь в 1998-м. Но теперь "пятисотый" G-класс прощается с двигателем V8: представлена версия Mercedes-Benz G 500 Final Edition.

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Особенности прощального варианта достаточно типичны. Надпись Final Edition размещена на кофре запасного колеса, боковых молдингах, порогах дверей и массивной рукоятке на передней панели. Салон – с расширенной двухцветной отделкой кожей наппа (включая потолок) и богатым набором опций, а в багажнике уложен деревянный настил. На выбор есть три специальных цвета кузова: черный Obsidian Black, белый Opalith White Magno и зеленый Olive Magno. И в эти цвета частично выкрашены оригинальные 20-дюймовые колеса.

Битурбомотор V8 4.0 (421 л.с., 610 Нм) остался стандартным, равно как и вся остальная техника. Внедорожники в исполнении Final Edition будут выпускать с сентября этого года по март 2024-го, но запланированный тираж — всего 1500 машин: по 500 экземпляров в каждом из трех цветов кузова. Доплата за прощальную версию — 66 тысяч евро: в Германии за такой G 500 просят по меньшей мере 196 тысяч евро, и прием заказов уже открыт.

Что дальше? Со следующего года Mercedes-Benz G 500 перейдет на рядный шестицилиндровый двигатель, но подробностей пока нет. Сейчас в гамме также дизельный Mercedes-Benz G 400 d (2,9 л, 330 л.с.), а для Китая выпускают версию G 350 с двухлитровой бензиновой турбочетверкой (258 л.с.). Но двигатель V8 останется в гамме: им продолжат оснащать "заряженный" Mercedes-AMG G 63, который в нынешнем виде имеет 585 л.с. и 850 Нм.

Более того, чтобы отметить продолжение производства AMG-модели с восемью цилиндрами, для нее придумали спецверсию Grand Edition. Ее главные особенности – золотистый декор на кузове (включая декали на боковинах), золотистые колеса диаметром 22 дюйма, особенная отделка салона и расширенное оснащение. За такой внедорожник просят 229 тысяч евро (против 187 тысяч за базовый AMG G 63) будет выпущено 1000 экземпляров. А еще на подходе – электрический Mercedes Benz EQG.