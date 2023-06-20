Он сохранил свой стандартный 4,0-литровый твин-турбо V8, но имеет очень модифицированную подвеску.

По непонятным для нас причинам Mercedes-Benz G-Class не был очень популярен среди производителей наземного оборудования для кемперов. Или, говоря точнее, мы видели гораздо больше конструкций, основанных на более утонченных и цивилизованных внедорожниках, чем G-Class. Но одна компания послепродажного обслуживания увидела огромный потенциал квадратного внедорожника и решила создать машину для поездок на базе топовой версии AMG G63.

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Pit26 Motorsports – дистрибьютор подвески и рабочих деталей для G-класса в Соединенных Штатах – представляет один из своих грузовиков с наибольшей проходимостью. Это конкретное транспортное средство было создано для клиента, который любит жизнь и путешествия по природе, и имеет форму пикапа с дополнительным местом для наземного оборудования. Колесная база машины была расширена почти на 20 дюймов, а подвеска с портальными осями была приподнята примерно на 5,9 дюйма.

G63 от Pit26 Motorsports ездит на шинах 38x13,5 R18 Toyo MT, обтянутых вокруг 18-дюймовых дисков Innov8 Racing с матово-черным покрытием. Другие обновления, поначалу не заметные глазу, включают койловеры Bilstein и дополнительную защиту днища. Подножки изготовлены по заказу для этого конкретного автомобиля, тогда как колесные арки увеличены для установки новых внедорожных шин. Также есть новая выхлопная система Magnaflow для «впечатляющей ноты двигателя для рычания через страну».

Говоря о двигателе, нет ни слова о механических изменениях 4,0-литрового твин-турбо двигателя G63. Это значит, что двигатель V8 все еще производит свою заводскую мощность в 577 лошадиных сил. Pit26 Motorsports также сохраняет коробку передач в стандартной форме и говорит, что грузовик можно легко повернуть к его заводскому виду.

И последнее, но не менее важное, – это специально сконструированный багажник на крыше с индивидуальной системой освещения. Багажник на крышу поставляется со специальным адаптером для размещения палатки IKamper Mini для сна на открытом воздухе. Двойная система крепления для велосипедов загружается в кузов грузовика.