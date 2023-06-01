Объявлена цена на Mercedes AMG C 63 S E PERFORMANCE, заказы уже принимаются.

Стоимость наиболее заряженной версии Mercedes-Benz C-класса объявлена изготовителем. За седан Mercedes-AMG C 63 SE PERFORMANCE в Германии просят от 114 887,96 евро, за универсал – от 116 672,96 евро. При этом базовая модель Mercedes-Benz C-класса на том же рынке продается от 45 тысяч евро. Переплата за динамику и ряд опций – в 2,5 раза. Но существуют еще опции, способніе серьезно поднять цену на автомобиль.

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Версия 63 SE PERFORMANCE сочетает в себе самые современные технологии по автоспорту и ноу-хау Формулы-1. Гибридная трансмиссия сочетает в себе 2,0-литровый AMG двигатель с турбонаддувом и электрический привод (EDU) на задней оси, что обеспечивает чрезвычайно эмоциональный опыт вождения.

Суммарная мощность системы составляет 500 кВт (680 л.с.), а максимальный крутящий момент – 1020 Нм. В зависимости от программы привода электродвигатель увеличивает мощность и крутящий момент в соответствии с ситуацией – для комфортного или ориентированного на спортивный характер вождения. Возможен также режим "только электропривод".

Стандартное оснащение включает в себя полный привод AMG Performance 4MATIC+ с возможностью полной регулировки с режимом Drift Mode, активное рулевое управление задней осью и восемь программ AMG Drive. Также предлагаются 20-дюймовые легкосплавные диски AMG со разными шинами, информационно развлекательная система MBUX со специфическими для AMG функциями и стилями дисплея, а также рулевое колесо AMG Performance с кнопками AMG на рулевом колесе.

Подробности оснащения и многочисленные опции предлагают широкие возможности для индивидуализации в соответствии с различными ожиданиями клиентов. К примеру, внешний карбоновый пакет удорожает машину на 3510 евро, спортивные сиденья в зависимости от исполнения стоят 2,5 или 5,5 тысячи евро.

А специальное оборудование F1 Edition стоит 17 612 евро и сочетает в себе многочисленные индивидуальные опции с эксклюзивным внешним видом, вдохновенным автоспортом. Покрытие MANUFAKTUR альпийского серого цвета является отличительной чертой. Оно сочетается с фольгой на боковинах автомобиля, состоящего из логотипа AMG и цвета градиента от серого до черного. Красные линии украшения по бокам, а также переднего и заднего бамперов добавляют дополнительные цветовые акценты. 20-дюймовые кованые диски AMG с 5 двойными спицами окрашены в матовый черный цвет. Красные фланцы ободов повторяют цветовую гамму колес официального медицинского автомобиля FIA F1 Medical Car от Mercedes-AMG.

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Интерьер характеризуется контрастом черного и красного цвета. Сидения AMG Performance обиты черной кожей наппа Exclusive с красной прострочкой и рельефными эмблемами AMG на передних подголовниках. К этому прилагаются красные ремни безопасности и отделочные элементы AMG из углеродного волокна с красной нитью. Руль AMG Performance из кожи наппа/микрофибры DINAMICA с красной прострочкой и накладки на пороги AMG с надписью "AMG" с красной подсветкой также соответствуют цветовой гамме "F1 Edition".