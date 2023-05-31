Со стартом продажа электрических фургонов EQT и eCitan, теперь в линейке всех коммерческих Mercedes-Benz есть хотя бы один электромобиль.

Mercedes EQТ

Новый EQT от Mercedes-EQ – это пассажирский минивэн в компактной длине. Он оснащен электродвигателем мощностью 90 кВт, двумя сдвижными дверями, информационно-развлекательной системой MBUX и многочисленными системами безопасности и помощи. На станциях быстрой зарядки аккумулятор емкостью 45 кВт-ч можно зарядить с 10 до 80 процентов за 38 минут. Запас хода составляет 282 километра.

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Благодаря черной радиаторной решетке с центральной звездой и динамическим ребрам охлаждения, новый EQT сразу узнается как член семейства Mercedes EQ. Электрический микроавтобус сочетает компактные внешние размеры с большим количеством пространства.

Благодаря защищенному, смещенному центру тяжести и компактному размещению батареи в подкапотном пространстве, он предлагает почти такую же вариативность и функциональность интерьера, как и T-Class с традиционной силовой установкой. Длина EQT составляет 4 498 миллиметров, ширина – 1 859 миллиметров, а высота – 1 819 миллиметров. Со временем появится вариант с удлиненной колесной базой.

Стоимость EQT стартует от 49444,50 евро (цена в Германии с 19% НДС) в комплектации Advanced Plus.

Mercedes-Benz eCitan

В коммерческом секторе eCitan теперь можно заказать как фургон в двух вариантах длины: 4498 мм в компактной версии и 4922 мм в удлиненной версии. Как туристический фургон для коммерческих пассажирских перевозок, он изначально будет доступен в версии Compact, удлиненная версия будет выпущена позже, как и вариант Mixto. Запас хода в зависимости от типа составляет 280-284 км согласно WLTP. Это значит, что он отвечает потребностям коммерческих пользователей, часто использующих небольшие модели фургонов как курьеров, шаттлов и фургонов доставки в городских районах.

Аккумулятор емкостью 45 кВтч можно зарядить от 10 до 80 процентов за 38 минут с помощью опционального зарядного устройства постоянного тока мощностью 80 кВт. Большой плюс: объем и грузоподъемность сравнимы с моделями Citan с традиционной силовой установкой. В случае компактного фургона он составляет 2,9 кубометра и до 544 килограммов, в длиннобазной версии – 3,62 кубометра и до 722 килограммов.

Цена eCitan стартует от 36220 евро для коммерческих клиентов (цена в Германии без НДС) за компактную модель в виде фургона. Стартовая цена на удлиненную версию составляет 37 740 евро (цена в Германии без НДС). Коммерчески ориентированный eCitan Tourer стартует от 39 750 евро (цена в Германии без НДС).

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Как EQT, так и eCitan включают в себя четырехлетний пакет технического обслуживания, покрывающий затраты на работы по техническому обслуживанию, а также сертификат на батарею Mercedes-Benz на 160 000 км пробега или восемь лет.