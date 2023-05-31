Зі стартом продаж електричних фургонів EQT та eCitan, тепер в лінійці усіх комерційних Mercedes-Benz є хоча би один електромобіль.

Новий EQT від Mercedes-EQ – це пасажирський мінівен в компактній довжині. Він оснащений електродвигуном потужністю 90 кВт, двома зсувними дверима, інформаційно-розважальною системою MBUX та численними системами безпеки та допомоги. На станціях швидкої зарядки акумуляторну батарею ємністю 45 кВт-год можна зарядити з 10 до 80 відсотків за 38 хвилин. Запас ходу складає 282 кілометри.

До речі які електричні фургони представлені в Києві

Mercedes EQТ

Завдяки чорній решітці радіатора з центральною зіркою та динамічним ребрам охолодження, новий EQT одразу впізнається як член сімейства Mercedes EQ. Електричний мікроавтобус поєднує в собі компактні зовнішні розміри з великою кількістю простору.

Завдяки захищеному, зміщеному центру тяжіння і компактному розміщенню батареї в підкапотному просторі, він пропонує майже таку ж варіативність і функціональність інтер'єру, як і T-Class з традиційною силовою установкою. Довжина EQT становить 4 498 міліметрів, ширина - 1 859 міліметрів, а висота - 1 819 міліметрів. Згодом з'явиться варіант з подовженою колісною базою.

Вартість EQT стартує від 49 444,50 євро (ціна в Німеччині з 19% ПДВ) в комплектації Advanced Plus.

Mercedes-Benz eCitan

У комерційному секторі eCitan тепер можна замовити як фургон у двох варіантах довжини: 4 498 мм у компактній версії та 4 922 мм у подовженій версії. Як туристичний фургон для комерційних пасажирських перевезень, він спочатку буде доступний у версії "Compact", подовжена версія буде випущена пізніше, як і варіант Mixto. Запас ходу, залежно від типу, становить 280-284 км1 згідно з WLTP. Це означає, що він відповідає потребам комерційних користувачів, які часто використовують невеликі моделі фургонів як кур'єрів, шатлів і фургонів доставки в міських районах.

Акумулятор ємністю 45 кВт-год можна зарядити від 10 до 80 відсотків за 38 хвилин за допомогою опціонального зарядного пристрою постійного струму потужністю 80 кВт. Великий плюс: об'єм та вантажопідйомність можна порівняти з моделями Citan з традиційною силовою установкою. У випадку компактного фургона він становить 2,9 кубометра і до 544 кілограмів, у довгобазної версії - 3,62 кубометра і до 722 кілограмів.

Ціна eCitan стартує від 36 220 євро для комерційних клієнтів (ціна в Німеччині без ПДВ) за компактну модель у вигляді фургона. Стартова ціна на подовжену версію становить 37 740 євро (ціна в Німеччині без ПДВ). Комерційно орієнтований eCitan Tourer стартує від 39 750 євро (ціна в Німеччині без ПДВ).

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Як EQT, так і eCitan включають чотирирічний пакет технічного обслуговування, який покриває витрати на роботи з технічного обслуговування, а також сертифікат на батарею Mercedes-Benz на 160 000 км пробігу або вісім років.