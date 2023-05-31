Найчастіше це китайські авто, однак є і вітчизняна розробка.

У києві з 30 травня по 1 червня у столичному МВЦ проходять спеціалізовані виставки “Автотехсервіс-ComAutoTrans 2023”. Виходячи з ситуації в країні, це, мабуть, єдина автомобільна виставка в цьому році.

До речі електровантажівка буде возити віскі

Головна тема виставки ComAutoTrans – електричні та традиційні вантажівки, перероблені українськими заводами для потреб різноманітних замовників. Якщо раніше спеціалізовану техніку робили на базі російських та білоруських вантажівок, то тепер вітчизняні заводи перейшли на платформи китайських виробників. Тому спеціалізовані машини та надбудови роблять на базі JAC, DongFeng, Dayun, Foton тощо.

Нова тенденція цього року – поява електричних комерційних авто. Зокрема, автобусний завод на Львівщині “Стрий-Авто” показав свій перший дослідний зразок електровантажівки “Карпати”. Інші представники були китайськими.

Один з найкращих електрофургонів на виставці показала компанія “МДГ”. Це фургон Cenntro Logistar 260, який вразив якістю складання та сучасним виглядом. Представлений на виставці автомобіль має кузов зі склопластику об’ємом 7,5 куб. м та оригінальним боковим завантаженням, запас ходу 260-270 км, великий дисплей на Android, футуристичний зовнішній вигляд, ціна – від 39 500 доларів США.

Невеличкі розвізні електромобілі з пластиковими кузовами представлені компанією Runhorse. Одна модель триколісна, ще дві – чотириколісні, але одномісні. Вони призначені для кур’єрських доставок продуктів чи інших товарів в межах міст. Заявлена дальність пробігу на одній зарядці – від 65 до 90 км.

Втім, ціни не дуже демократичні – $ 9000 за триколісний варіант та від $15 000 за чотириколісні фургони. Якість салону та складання – теж “китайські”.

Виробник найдешевшого легкового електромобіля у світі Wuling MINI EV також пропонує комерційні авто. Зокрема, компанія Elektri4ka пропонує бортовий Wuling G100P за $33 000 наявності або $30 000 під замовлення. Китайці обіцяють пробіг на одній зарядці у 285 км завдяки 42 кВт/годинній літій-залізо-фосфатній батареї. Задньопривідна 82-сильна вантажівка має максимальну швидкість 90 км на год. Варіант з кузовом-рефрижератором коштує понад $ 40 тисяч.