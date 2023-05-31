Перший зразок вже сертифіковано, його будуть тестувати до кінця року перед серійним виробництвом.

На виставці “Автотехсервіс-ComAutoTrans 2023”, яка проходить у столичному МВЦ, презентовано першу вітчизняну легку вантажівку, яка має перспективи стати серійною.

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Автобусний завод “Стрий-Авто”, що на Львівщині, показав електричний малотоннажний автомобіль “Карпати”. Це попередня назва, яка демонструє вітчизняне походження електромобіля. Адже в ньому дійсно більша частина українських комплектуючих – виробник заявляє про рівень локалізації понад 70%.

Рама вантажівки виготовлена зі сталі, а кузовні панелі – склопластикові. Скло та шини виготовлені в Білій Церкві, диски, ресори та сидіння теж вітчизняні. Тягова батарея зроблена з китайських комплектуючих, також з КНР – рульовий механізм та панель приладів. Натомість міст і електродвигун – італійські, а фари – турецькі.

Кузов вантажопідйомністю 1,5 тонни також власного виробництва – зараз він тентований, але може бути будь-яким в залежності від до потреб замовника. Запас ходу на одному заряді поки що становить до 200 км, однак він може буде збільшений завдяки більш потужній батареї.

Наразі на виставці представлено перший дослідний екземпляр електромобіля. Тут вивчається потенційний попит та збираються пропозиції щодо вдосконалення конструкції. Зараз автомобіль виглядає як саморобка, хоча цей екземпляр вже сертифіковано, тож він може пересуватись дорогами загального користування.

Перший зразок електромобіля “Карпати” буде випробовуватись в Стрию до кінця року, за той час буде зроблено ще один варіант електромобіля. Після цього “Стрий Авто” представить серійну версію та розпочне прийом замовлень на цей електромобіль.

Приблизна вартість вітчизняного електрокара становитиме 25 – 30 тисяч доларів США.

Нагадаємо, що в Кривому Розі до війни також велась розробка електровантажівки.