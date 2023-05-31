Первый образец уже сертифицирован, его будут тестировать до конца года перед серийным производством.

На выставке “Автотехсервис-ComAutoTrans 2023”, которая проходит в столичном МВЦ, представлен первый отечественный легкий грузовик, у которого есть перспективы стать серийным.

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Автобусный завод "Стрый-Авто" Львовской области показал электрический малотоннажный автомобиль "Карпаты". Это название демонстрирует отечественное происхождение электромобиля. Ведь в нем действительно большая часть украинских комплектующих – производитель заявляет об уровне локализации более 70%.

Рама грузовика изготовлена из стали, а кузовные панели – стеклопластиковые. Стекла и шины изготовлены в Белой Церкви, диски, рессоры и сиденья тоже отечественные. Тяговая батарея сделана из китайских комплектующих, а также из КНР – рулевой механизм и приборная панель. А мост и электродвигатель – итальянские, а фары – турецкие.

Кузов грузоподъемностью 1,5 тонны также собственного производства – сейчас он тентованный, но может быть любым в зависимости от потребностей заказчика. Запас хода на одном заряде пока составляет до 200 км, однако он может быть увеличен благодаря более мощной батарее.

На выставке представлен первый опытный экземпляр электромобиля. Здесь изучается потенциальный спрос и собираются предложения по усовершенствованию конструкции. Сейчас автомобиль выглядит как самоделка, хотя этот экземпляр уже сертифицирован, поэтому он может передвигаться по дорогам общего пользования.

Первый образец электромобиля "Карпаты" будет испытываться в Стрые до конца года, за это время будет сделан еще один вариант электромобиля. После этого "Стрый Авто" представит серийную версию и приступит к формированию заказов на этот электромобиль.

Приблизительная стоимость отечественного электрокара составит 25 – 30 тысяч долларов США.

Напомним, что в Кривом Роге до войны также велась разработка электрогрузовика.