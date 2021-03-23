О предстоящем модельном ряде электромобилей для бизнеса объявил руководитель компании Виталий Брызгалов.

Компания из Кривого Рога, которая на основе собственных разработок электродвигателей разрабатывает грузовой электромобиль под названием СoolOn, свою первую готовую модель планирует представить 12 апреля 2021 года. Но со временем это должна быть целая модельная линейка электротранспорта для бизнеса. Руководитель компании Виталий Брызгалов объявил о предстоящем модельном ряде:

Coolon Rolf

Грузовой электромобиль для внутрицеховых или внутризаводских перемещений грузов на шасси СoolOnL7. Без права выезда на дороги общего пользования. Начало выпуска: 2021 – 2022 год. Цена от $10 тысяч.

Coolon S

Легкогрузовой электромобиль фургон на шасси CoolOnL7 общим весом до 1 500 кг. Начало выпуска: 2021 – 2022 год. Цена от $ 12 тысяч.

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Coolon M1

Легкогрузовик електрофургон с низкой высотой грузовой платформы на шасси CoolOn-1.5, общим весом до 1 500 кг, цена от $12 тысяч.

Coolon M2

Универсальный грузовой электромобиль различного назначения (фургон/кузов/тент/спецоборудование и т.п.). На шасси CoolOn-2.5 общим весом до 2 500 кг. Начало выпуска: 2021 – 2022 год. Цена от $16 тысяч.

"Джоуль"

Универсальный Грузовой электромобиль на шасси CoolOn-3.5 общим весом до 3 500 кг. Начало выпуска: 2022 – 2023 год. Цена от $ 24 тысяч.

"Кремез"

Универсальный грузовой/грузопассажирский электромобиль специального назначения на шасси CoolOn-3.5. Начало выпуска: 2023 год. Цена от $30 тысяч.

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Кроме того, производитель из Кривого Рога собирается выпускать и продавать комплектующие для конверсии электротранспорта, шасси и машинокомплекты для других производителей.

Этот модельный ряд должен выпускаться на одном новейшем производстве на основе собственных разработок CoolOn: