Про майбутній модельний ряд електромобілів для бізнесу оголосив керівник компанії Віталій Бризгалов.

Компанія з Кривого Рогу, яка на основі власних розробок електродвигунів розробляє вантажний електромобіль під назвою СoolOn, свою першу готову модель планує представити 12 квітня 2021 року. Але згодом це має бути ціла модельна лінійка електротранспорту для бізнесу. Керівник компанії Віталій Бризгалов оголосив про майбутній модельний ряд:

Coolon Rolf

Вантажний електромобіль для внутрішньоцехових чи внутрішньозаводських переміщень вантажів на шасі СoolOnL7. Без права виїзду на дороги загального користування. Початок випуску: 2021 - 2022 рік. Ціна від $ 10 тисяч.

Coolon S

Легковантажний електромобіль фургон на шасі CoolOnL7 загальною вагою до 1500 кг. Початок випуску: 2021 - 2022 рік. Ціна від $ 12 тис.

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Coolon M1

Легковантажний електрофургон з низькою висотою вантажної платформи на шасі CoolOn-1.5, загальною вагою до 1500 кг, ціна від $ 12 тисяч.

Coolon M2

Універсальний вантажний електромобіль різноманітного призначення (фургон/кузов/тент/спецобладнання тощо). На шасі CoolOn-2.5 загальною вагою до 2500 кг. Початок випуску: 2021 - 2022 рік. Ціна від $ 16 тисяч.

"Джоуль"

Універсальний Вантажний електромобіль на шасі CoolOn-3.5 загальною вагою до 3500 кг. Початок випуску: 2022 - 2023 рік. Ціна від $ 24 тисяч.

"Кремез"

Універсальний вантажний/вантажопасажирський електромобіль спеціального призначення на шасі CoolOn-3.5. Початок випуску: 2023 рік. Ціна від $ 30 тисяч.

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Окрім того, виробник з Кривого Рогу збирається випускати і продавати комплектуючі для конверсії електротранспорту, шасі та машинокомплекти для інших виробників.

Цей модельний ряд має випускатись на одному новітньому виробництві на основі власних розробок CoolOn: