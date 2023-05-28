Изобретатель сделал электробайк для себя, но он оказался необходимым на фронте.

Иван Шевченко по основной профессии – ювелир. Однако во время бензинового кризиса в прошлом году он решил сделать для себя электровелосипед. До нынешнего варианта электробайка он дошел через два месяца где-то с пятой попытки. Главной целью было сделать максимально удобный, но бюджетный электробайк.

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Однако, когда о разработке узнали военные, они заинтересовались этим транспортным средством. Им потребовался максимально тихий и незаметный транспорт, у которого нет теплового следа.

Поэтому Иван сейчас собственноручно мастерит электробайки для военных. Мастер сделал уже десять электробайков, еще два – на стадии сварки корпусов. Свое изделие он планирует патентовать.

Запас хода электробайка – до 150 км, максимальная скорость – 60 км в час. Есть порт для зарядки байка, через который батарея полностью заряжается через 4 часа. Кроме того, есть несколько портов USB, которые позволяют заряжать телефоны и другие гаджеты.

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