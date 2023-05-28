Спочатку винахідник зробив електробайк для себе, але такий транспорт виявився потрібним на фронті.

Іван Шевченко за основною професією – ювелір. Однак під час бензинової кризи минулого року разу він вирішив зробити для себе електровелосипед. До нинішнього варіанту електробайка він дійшов за два місяці десь з п’ятої спроби. Головною метою було зробити максимально зручний, але бюджетний електробайк.

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Однак коли про розробку дізнались військові, вони зацікавились цим транспортним засобом. Їм потрібен був максимально тихий та непомітний транспорт, у якого немає теплового сліду.

Тому Іван зараз власноруч майструє електробайки для військових. Майстер зробив вже десять електробайків, ще два – на стадії зварювання корпусів. Свій виріб він планує патентувати.

Запас ходу електробайка – до 150 км, максимальна швидкість – 60 км на годину. Має порт для зарядки байка, через який батарея повністю заряджається за 4 години. Окрім того, є кілька USB-портів, які дозволяють заряджати телефони та інші ґаджети.

Нагадаємо, що ентузіаст зробив велосипед з трикутними колесами.