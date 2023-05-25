Энтузиаст самостоятельно доработал старый велосипед и создал для него треугольные колеса. Он показал, как велосипед передвигается по дорогам.

Блогер создал удивительный велосипед с треугольными колесами, на котором можно ездить. Энтузиаст показал процесс сборки такого необычного транспорта. Видео было опубликовано на YouTube-канале The Q.

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The Q часто создает необычные велосипеды, поражающие своей креативностью. В этот раз он решил проверить, насколько эффективны будут треугольные, а не круглые колеса.

Энтузиаст взял за основу старый ржавый велосипед и сменил его колеса на треугольные. Он создал их самостоятельно из дерева и резины от старых шин.

Блогер установил новые ступицы, шарниры и два рычага, ограничивающих вращение треугольных колес по вертикали. Задняя подвеска стала более подвижной, чтобы велосипед был более комфортным.

Последним штрихом стала покраска велосипеда. Энтузиаст решил выкрасить его раму в красный цвет, а обода получили оранжевый оттенок.

Результат превзошел все ожидания. По словам блогера, этот велосипед получился таким же удобным, как традиционный транспорт с круглыми колесами.

Ранее блогер сделал велосипед с квадратными колесами.