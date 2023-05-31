Чаще всего это китайские автомобили, однако есть и отечественная разработка.

В Киеве с 30 мая по 1 июня в столичном МВЦ проходят специализированные выставки “Автотехсервис-ComAutoTrans 2023”. Исходя из ситуации в стране это, пожалуй, единственная автомобильная выставка в этом году.

Кстати говоря электрогрузовик будет возить виски

Главная тема выставки ComAutoTrans – электрические и традиционные грузовики, переработанные украинскими заводами для различных заказчиков. Если раньше специализированную технику производили на базе российских и белорусских грузовиков, то теперь отечественные заводы перешли на платформы китайских производителей. Поэтому специализированные машины и надстройки производят на базе JAC, DongFeng, Dayun, Foton и т.д.

Новая тенденция этого года – появление электрических коммерческих автомобилей. В частности, автобусный завод на Львовщине "Стрый-Авто" показал свой первый опытный образец электрогрузовика "Карпаты". Остальные представители были китайскими.

Один из лучших электрофургонов на выставке показала компания МДГ. Это фургон Cenntro Logistar 260, поразивший качеством сборки и современным видом. Представленный на выставке автомобиль имеет кузов из стеклопластика объемом 7,5 куб. м и оригинальной боковой загрузкой, запас хода 260-270 км, большой дисплей на Android, футуристический внешний вид, цена – от 39 500 долларов США.

Небольшие развозные электромобили с пластиковыми кузовами представлены компанией Runhorse. Одна модель трехколесная, еще две – четырехколесные, но одноместные. Они предназначены для курьерских доставок продуктов или других товаров в пределах города. Заявленная дальность пробега на одной зарядке – от 65 до 90 км.

Впрочем, цены не очень демократичны – $9000 за трехколесный вариант и от $15 000 за четырехколесные фургоны. Качество салона и сборка – тоже "китайские".

Производитель самого дешевого легкового электромобиля в мире Wuling MINI EV также предлагает коммерческие автомобили. В частности, компания Elektri4ka показала бортовой Wuling G100P за $33 000 наличия или $30 000 под заказ. Китайцы обещают пробег на одной зарядке в 285 км благодаря 42 кВт/часовой литий-железо-фосфатной батарее.

Заднеприводный 82-сильный грузовик имеет максимальную скорость 90 км в год. Вариант с кузовом-рефрижератором стоит свыше $40 тысяч.