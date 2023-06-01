Оголошена ціна на Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE, замовлення вже приймаються.

Вартість найбільш зарядженої версії Mercedes-Benz C-класу оголошена виробником. За седан Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE у Німеччині просять від 114 887,96 євро, за універсал – від 116 672,96 євро. При цьому базова модель Mercedes-Benz C-класу на тому ж ринку продається від 45 тисяч євро. Тож переплата за динаміку та ряд опцій – у 2,5 рази. Але існують ще додаткові опції, які суттєву збільшують вартість автомобіля.

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Версія 63 S E PERFORMANCE поєднує в собі найсучасніші технології з автоспорту та ноу-хау з Формули-1. Гібридна трансмісія поєднує в собі 2,0-літровий двигун AMG з турбонаддувом та електричний привід (EDU) на задній осі, що забезпечує надзвичайно емоційний досвід водіння.

Сумарна потужність системи становить 500 кВт (680 к.с.), а максимальний крутний момент системи - 1020 Нм. Залежно від програми приводу, електродвигун збільшує потужність і крутний момент відповідно до ситуації – для комфортного або орієнтованого на спортивний характер водіння. Також можливий режим "тільки електропривод".

Стандартне оснащення включає в себе повний привід AMG Performance 4MATIC+ з можливістю повного регулювання з режимом Drift Mode, активне рульове управління задньою віссю і вісім програм AMG Drive. Також пропонуються 20-дюймові легкосплавні диски AMG зі змішаними шинами, інформаційно-розважальна система MBUX зі специфічними для AMG функціями і стилями дисплея, а також рульове колесо AMG Performance з кнопками AMG на рульовому колесі.

Деталі оснащення та численні опції пропонують широкі можливості для індивідуалізації відповідно до різних очікувань клієнтів. Наприклад, зовнішній карбоновий пакет здорожчає машину на 3510 євро, спортивні сидіння в залежності від виконання коштують 2,5 або 5,5 тисячі євро.

А спеціальне обладнання "F1 Edition" коштує 17 612 євро і поєднує в собі численні індивідуальні опції з ексклюзивним зовнішнім виглядом, натхненним автоспортом. Покриття MANUFAKTUR альпійського сірого кольору є яскравою відмінною рисою. Воно поєднується з фольгою на боковинах автомобіля, що складається з логотипу AMG і градієнта кольору від сірого до чорного. Червоні лінії оздоблення з боків, а також переднього і заднього бамперів додають додаткові кольорові акценти. 20-дюймові ковані диски AMG з 5-ма подвійними спицями пофарбовані в матовий чорний колір. Червоні фланці ободів повторюють колірну гамму коліс офіційного медичного автомобіля FIA F1 Medical Car™ від Mercedes-AMG.

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Інтер'єр характеризується контрастом чорного і червоного кольорів. Сидіння AMG Performance оббиті чорною шкірою наппа Exclusive з червоною прострочкою і рельєфними емблемами AMG на передніх підголівниках. До цього додаються червоні ремені безпеки та елементи оздоблення AMG з вуглецевого волокна з червоною ниткою. Кермо AMG Performance зі шкіри наппа/мікрофібри DINAMICA з червоною прострочкою і накладки на пороги AMG з написом "AMG" з червоним підсвічуванням також відповідають колірній гамі "F1 Edition".