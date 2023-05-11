Модифікація GTX матиме два електромотори та кілька спортивних деталей в інтер'єрі й екстер'єрі.

Модельний ряд Volkswagen ID.7 розшириться за рахунок повнопривідної версії GTX. Електричний седан, який має вийти до кінця 2023 року, буде позиціонуватися як найкращий електромобіль компанії, а його трансмісія та шасі налаштовуються на спортивний характер.

Volkswagen обіцяє, що GTX від стандартного ID.7 буде відрізнятись “елементами спортивного дизайну”, але опубліковані зображення не показують усіх деталей. На фотографіях видно версію в червоному кольорі з чорним дахом, оновлений передній бампер, а також чорні емблеми “GTX” на передній частині дверей.

До речі як виглядає звичайний Volkswagen ID.7

Хоча фотографії інтер’єру не оприлюднені, Volkswagen зазначає, що GTX отримав червону контрастну строчку на сидіннях, панелі приладів і дверних панелях. Технічні деталі також залишаються в таємниці; все, що ми знаємо, що потужність буде надходити від системи повного приводу з подвійним двигуном. Базова версія задньопривідного ID.7 використовує один, встановлений ззаду електродвигун потужністю 282 кінські сили.

Офіційний дебют Volkswagen ID.7 GTX запланований на Мюнхенському автосалоні у вересні 2023 року, а незабаром після цього стартують продажі в Європі. Модель не буде продаватися в США, але бренд підтвердив, що тут буде пропонуватися повний привід.

Окрім того, модельний ряд ID.7 розшириться завдяки появі універсалу, натхненного ID 2019 року.