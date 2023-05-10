Концепт Vizzion 2018 року перетворився на електричний седан ID.7. Те саме станеться з ID Space Vizzion 2019 року.

Шпигуни натрапили на прототип електричного універсала поблизу Кіля в Німеччині, де VW Group тестувала купу моделей, що належать кільком з багатьох брендів. У нього вже є плани з виробництва, що дає нам підстави вважати, що світова прем’єра може відбутися у 2024 році.

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Як і у випадку з прототипами седана ID.7, його побратим із довгим дахом одягнений у прихований камуфляж, який намагається імітувати автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння. Заплутане маскування змушує нас повірити, що ми маємо справу з варіантом Passat, але це не так.

Передня решітка, нижній повітрозабірник і вихлопні наконечники, очевидно, підроблені, і є якийсь розумний камуфляж кольору кузова. Крім того, фари та задні ліхтарі залишаються прихованими під наклейками, намагаючись ввести нас в оману.

Механічно це має бути образ седана, тому очікуйте, що початкова модель матиме задньопривідну установку з одним двигуном потужністю 282 кінські сили. Очікується, що обидва стилі кузова породять більш потужну версію з двома двигунами з повним приводом і потужністю майже 400 кінських сил. Що стосується батареї, ви можете отримати ID.7 з пакетами 77 і 86 кВт-год і заряджати їх на потужності до 200 кВт.

Універсал може бути трохи довшим за седан, який розтягується на цілих 4961 міліметри. Логіка говорить нам, що колісна база сягне 2966 мм, тоді як коефіцієнт лобового опору може збільшитися. Хоча ID.7, який продається сьогодні, з 700 кілометровим запасом ходу, універсал може не зрівнятися з цим через його трохи більшу споряджену вагу та гірші аеродинамічні характеристики.

Оскільки ми маємо справу з універсалом, вантажопідйомність повинна легко перевершити 532 літри седана завдяки подовженій і зміненій формі задньої частини. Говорячи про інтер’єр, ви вже можете побачити масивний 15-дюймовий сенсорний екран на одному зі шпигунських знімків.

Це не єдиний EV такого типу, який розробляється, оскільки BMW підтвердив, що випустить i5 Touring у 2024 році. Ці два електромобілі опосередковано конкуруватимуть у розрідженому сегменті, оскільки ми можемо порахувати всі електричні універсали на пальцях однієї руки.