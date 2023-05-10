Концепт Vizzion 2018 превратился в электрический седан ID.7. То же произойдет с ID Space Vizzion 2019 года.

Шпионы наткнулись на прототип электрического универсала вблизи Киля в Германии, где VW Group тестировала кучу моделей, принадлежащих нескольким из многих брендов. У него уже есть планы по производству, что дает нам основание полагать, что мировая премьера может состояться в 2024 году.

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Как и в случае с прототипами седана ID.7, его собрат с длинной крышей одет в скрытый камуфляж, пытающийся имитировать автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Запутанная маскировка заставляет нас поверить, что мы имеем дело с вариантом Passat, но это не так.

Передняя решетка, нижний воздухозаборник и выхлопные наконечники, очевидно, поддельные, и есть некий умный камуфляж цвета кузова. Кроме того, фары и задние фонари остаются скрытыми под наклейками, пытаясь ввести нас в заблуждение.

Механически это должен быть образ седана, поэтому ожидайте, что начальная модель будет иметь заднеприводную установку с одним двигателем мощностью 282 лошадиные силы. Ожидается, что оба стиля кузова породят более мощную версию с двумя двигателями с полным приводом и мощностью почти 400 лошадиных сил. Что касается батареи, вы можете получить ID.7 с пакетами 77 и 86 кВтч и заряжать их на мощности до 200 кВт.

Универсал может быть немного длиннее седана, который растягивается на целых 4961 миллиметра. Логика говорит нам, что колесная база достигнет 2966 мм, в то время как коэффициент лобового сопротивления может увеличиться. Хотя ID.7, который продается сегодня, с 700 километровым запасом хода, универсал может не сравниться с этим из-за его немного большего снаряженного веса и худших аэродинамических характеристик.

Поскольку мы имеем дело с универсалом, грузоподъемность должна легко превзойти 532 литра седана благодаря удлиненной и измененной форме задней части. Говоря об интерьере, вы уже можете увидеть массивный 15-дюймовый сенсорный экран на одном из шпионских снимков.

Это не единственный разрабатываемый EV такого типа, поскольку BMW подтвердил, что выпустит i5 Touring в 2024 году. Эти два электромобиля будут косвенно конкурировать в разреженном сегменте, поскольку мы можем сосчитать все электрические универсалы на пальцах одной руки.