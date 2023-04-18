Він буде продаватись у Європі та Китаї вже цієї осені, а до Північної Америки прибуде у 2024 році.

Новинка має довжину 4961 міліметр і має колісну базу 2966 мм. Ці показники можна порівняти з електричним седаном Mercedes-Benz EQE. Без урахування зовнішніх дзеркал, VW має ширину 1862 мм. Коефіцієнт лобового опору кузова становить від 0,23 в залежності від комплектації, яку обирає покупець.

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ID.7 доступний у двох комплектаціях: Pro та Pro S. Обидва мають електромотор потужністю 282 кінські сили. Pro постачається з акумулятором із загальною потужністю 82,0 кіловат-години, який забезпечує орієнтовний запас ходу за циклом WLTP у 615 кілометрів. Система підтримує зарядку постійним струмом потужністю 170 кВт. Pro S отримує пакет із загальною потужністю 91,0 кВт-год, що забезпечує приблизно 700 км їзди. Зарядна потужність постійного струму становить 200 кВт.

Всередині ID.7 стандартно оснащений проекційним дисплеєм доповненої реальності. Ця технологія дозволяє розробникам створити спрощену панель приладів, яка показує лише необхідну інформацію, як-от швидкість автомобіля та різні попередження.

Завдяки системі доповненої реальності інформація виглядає на різних відстанях від водія. Наприклад, швидкість здається близькою, але стрілки повороту здаються далі. Інформація на дисплеї може включати такі речі, як розмітка смуг, інформація про відстань і обмеження швидкості. Елементи керування на кермі дозволяють налаштовувати інформацію на HUD відповідно до того, що хоче бачити водій.

15,0-дюймова інформаційно-розважальна система розташована в центрі приладової панелі. Сенсорні повзунки з підсвічуванням дозволяють регулювати температуру в салоні та гучність звуку.

Система Travel Assist включає адаптивний круїз-контроль і систему допомоги при зміні смуги руху. Технологія здатна виявляти обмеження швидкості та автоматично регулювати швидкість автомобіля.

VW рекламує, що ID.7 має найдосконалішу систему кондиціонування повітря бренду з часів Phaeton. Вентиляційні отвори мають двигуни, які переміщують їх вертикально та горизонтально, щоб система могла розподіляти повітря по великій площі кабіни. Він також реагує на голосові команди. Наприклад, водій, кажучи «Привіт, Айда, у мене холодні руки», спрямовує теплий порив на пальці людини і включає обігрівач керма.

Покупці можуть замовити високотехнологічні сидіння. Передні крісла доступні з регулюванням у 14 напрямків. Функція Climatronic використовує датчики температури та вологості для їх автоматичного нагрівання або охолодження. Масажна система має 10 повітряних подушок, а преміальна версія додає ще дві подушки для роботи над тазом і хребтом пасажира.

VW буде виготовляти ID.7 для ринків Європи та Північної Америки на своєму заводі в Емдені у Німеччині. Виробництво розпочнеться у другій половині року. Поки що немає інформації про ціни для будь-якого регіону.