Он будет продаваться в Европе и Китае уже этой осенью, а в Северную Америку прибудет в 2024 году.

Новинка имеет длину 4961 мм и имеет колесную базу 2966 мм. Эти показатели сравнимы с электрическим седаном Mercedes-Benz EQE. Без учета наружных зеркал, VW имеет ширину 1862 мм. Коэффициент лобового сопротивления кузова составляет от 0,23 в зависимости от комплектации, которую выбирает покупатель.

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ID.7 доступен в двух комплектациях: Pro и Pro S. Оба имеют электромотор мощностью 282 лошадиные силы. Pro поставляется с аккумулятором с общей мощностью 82,0 киловатт-часа, который обеспечивает ориентировочный запас хода по циклу WLTP в 615 километров. Система поддерживает зарядку постоянным током мощностью 170 кВт. Pro S получает пакет с общей мощностью 91,0 кВтч, что обеспечивает примерно 700 км езды. Зарядная мощность постоянного тока составляет 200 кВт.

Внутри ID.7 стандартно оборудован проекционным дисплеем дополненной реальности. Эта технология позволяет разработчикам создать упрощенную панель приборов, которая показывает только необходимую информацию, например скорость автомобиля и различные предупреждения.

Благодаря системе дополненной реальности информация смотрится на разных расстояниях от водителя. Например, скорость кажется близкой, но стрелки поворота сдаются дальше. Информация на дисплее может включать такие вещи, как разметка полос, информация о расстоянии и ограничение скорости. Элементы управления на руле позволяют настраивать информацию на HUD в соответствии с тем, что хочет видеть водитель.

15,0-дюймовая информационно развлекательная система расположена в центре приборной панели. Сенсорные ползунки с подсветкой позволяют регулировать температуру в салоне и громкость звука.

Система Travel Assist включает в себя адаптивный круиз-контроль и систему помощи при изменении полосы движения. Технология способна обнаруживать ограничение скорости и автоматически регулировать скорость автомобиля.

VW рекламирует, что ID.7 обладает самой совершенной системой кондиционирования воздуха бренда со времен Phaeton. Вентиляционные отверстия имеют двигатели, которые перемещают вертикально и горизонтально, чтобы система могла распределять воздух по большой площади кабины. Он тоже реагирует на голосовые команды. К примеру, водитель, говоря «Привет, у меня холодные руки», направляет теплый порыв на пальцы человека и включает обогреватель руля.

Покупатели могут заказать высокотехнологичные сиденья. Передние кресла доступны с регулировкой по 14 направлениям. Функция Climatronic использует датчики температуры и влажности для автоматического нагрева или охлаждения. Массажная система имеет 10 воздушных подушек, а премиальная версия добавляет еще две подушки для работы над тазом и хребтом пассажира.

VW будет производить ID.7 для рынков Европы и Северной Америки на своем заводе в Эмдене в Германии. Производство начнется во второй половине года. Пока нет информации о ценах для любого региона.