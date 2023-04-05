Машина пока в камуфляже, но журналисты уже смогли на ней поездить.

До серийного выпуска флагманского седана Volkswagen ID.7 осталось больше года, но компания уже сейчас предоставила журналистам возможность поездить на нем в замаскированном виде в Испании.

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ID.7 построен на расширенной версии платформы MEB, лежащей в основе ID.4 и ID.Buzz. Будущий флагманский седан под номером 7 – это среднеразмерный автомобиль с почти такой же длиной и такими же габаритами, как Honda Accord или Toyota Camry.

Когда первый ID.7 поступит в продажу, он будет использовать ту же батарею емкостью 77,0 кВт-ч, что и в более высоких версиях ID.4, а задние колеса будут приводить в действие один электродвигатель.

Этот двигатель развивает 282 лошадиные силы вместо 201 из-за использования более мощных постоянных магнитов, статора с большим количеством обмоток, проводов увеличенного сечения, а также более эффективной системы охлаждения.

Эта эффективность трансмиссии дополняется значительно улучшенными аэродинамическими характеристиками ID.7 по сравнению с ID.4. Более длинный и низкий кузов седана способствует более обтекаемой форме. В сочетании с такими деталями, как сильно наклоненное лобовое стекло, плавно изогнутая линия крыши, встроенный задний спойлер, боковые вентиляционные отверстия, способствующие потоку воздуха вокруг колес, и рулонная штора, блокирующая впереди радиатор, ID.7 достигает коэффициента лобового сопротивления 0,23.

VW говорит, что эти усовершенствования обеспечивают ID.7 запас хода 614 км мили в соответствии с европейским стандартом WLTP. Версия Pro S будет иметь большую батарею емкостью 86,0 кВтч, которая должна добавить еще 50-70 км. Это прилично для большого автомобиля без огромной батареи.

Благодаря длинной колесной базе достаточно места для двух рядов сидений, а высокая крыша обеспечивает значительное пространство для головы, несмотря на батареи под ногами. Пассажир на заднем сиденье может скрестить ноги. Кроме того, в кузове хэтчбека достаточно места для багажа, особенно когда задние сиденья сложены – это удобно с помощью фиксаторов в багажном отделении.

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Салон хорошо отделан, но наибольшее изменение – это компоновка недавно увеличенного 15,0-дюймового экрана. Он исправляет большинство жалоб из-за запутанного программирования текущей информационно-развлекательной системы ID.4. Во-первых, есть ряд постоянно присутствующих виртуальных кнопок, проходящих на всю ширину внизу экрана. Они управляют всеми основными функциями климат-контроля. Теперь вы можете включить обогрев сидений одним действием, как это было в 1980 году.

В верхней части экрана есть более тонкая полоса, на которой можно разместить значки, которые будут управлять вашими любимыми функциями. Система также дает возможность разделить экран несколькими способами.

У ID.7 дисплей перед водителем крошечный – даже меньше, чем экран смартфона. Однако проекционный дисплей является стандартным для ID.7 и имеет много информации прямо в поле зрения водителя.

Другие особенности салона включают умные вентиляционные отверстия, поворачивающиеся из стороны в сторону и вверх-вниз с помощью электродвигателей. Просто скажите машине нагреть ваши руки, и система направит горячий воздух к рулю. Также имеется дополнительный люк, который можно изменить с прозрачного на непрозрачный одним нажатием кнопки. Массажные сиденья включают массаж таза в дополнение к функциям массажа спинки. Также можно приобрести звуковую систему Harman/Kardon с 14 динамиками мощностью 700 Вт.



Журналистам предложили короткую поездку по узкой петле бездорожья, и ID.7 показал себя жестким, с удивительно прочной подвеской. Удивительно, потому что ID.7 оснащен амортизаторами с электронным управлением, которые адаптируются к условиям четырех режимов движения. Режимы вождения также изменяют усилия на руле, которое было менее синтетическим в настройках Comfort. Действие педали тормоза тоже выглядит несколько искусственным, хотя переход от рекуперации к фрикционному торможению был хорошо приглушен.

Но управление машиной отличное, как мы привыкли ожидать от автомобилей с примерно полутоннами аккумуляторов под полом. Вы можете уверенно чувствовать себя с ID.7 в поворотах, сцепление было более чем достаточно с 20-дюймовыми шинами 235/45 и 255/40 на нашем автомобиле.

И хотя ID.7 не установит новых рекордов ускорения, он чувствовал себя достаточно бодрым. ID.7 весит примерно так же, как и полноприводный ID.4, и имеет немного меньшую мощность и гораздо больший крутящий момент, чем могут обеспечить два двигателя этого автомобиля. Таким образом, до сотни км/ч он разгоняется примерно за 5 секунд. Если появится версия с двумя двигателями, дополнительные 100 лошадиных сил могут легко сократить секунду разгона.

ID.7 появится в продаже в 2024 году. Цена еще не определена, но, вероятно, будет стоить около 50 000 долларов. Его будут собирать на заводе VW в Эмдене, Германия.