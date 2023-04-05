Машина поки що у камуфляжі, але журналісти вже змогли на ній поїздити.

До серійного випуску флагманського седану Volkswagen ID.7 залишилося більше року, але компанія вже зараз надала журналістам можливість поїздити на ньому в замаскованому вигляді в Іспанії.

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ID.7 побудовано на розширеній версії платформи MEB, яка лежить в основі ID.4 і ID.Buzz. майбутній флагманський седан під номером 7 — це середньорозмірний автомобіль із майже такою ж довжиною та такими ж габаритами, що й Honda Accord чи Toyota Camry.

Коли перший ID.7 надійде в продаж, він використовуватиме ту саму батарею ємністю 77,0 кВт-год, що й у вищих версіях ID.4, а задні колеса приводитимуть в дію один електродвигун.

Цей двигун розвиває 282 кінські сили замість 201, через використання більш потужних постійних магнітів, статора з більшою кількістю обмоток, дротів збільшеного перетину, а також більш ефективної системи охолодження.

Ця ефективність трансмісії доповнюється значно покращеними аеродинамічними характеристиками ID.7 у порівнянні з ID.4. Довший і нижчий кузов седана сприяє більш обтічній формі. У поєднанні з такими деталями, як круто нахилене лобове скло, плавно вигнута лінія даху, вбудований задній спойлер, бічні вентиляційні отвори, які сприяють потоку повітря навколо коліс, і рулонна штора, яка блокує радіатор попереду, ID.7 досягає коефіцієнта лобового опору 0,23.

VW каже, що ці вдосконалення забезпечують ID.7 запас ходу 614 км милі відповідно до європейського стандарту WLTP. Версія Pro S матиме більшу батарею ємністю 86,0 кВт-год, яка повинна додати ще 50-70 км. Це пристойно для великого автомобіля без гігантської батареї.

Завдяки довгій колісній базі є достатньо місця для двох рядів сидінь, а високий дах забезпечує значний простір для голови, незважаючи на батареї під ногами. Пасажир на задньому сидінні може схрестити ноги без викривлень. Крім того, у кузові хетчбека достатньо місця для багажу, особливо коли задні сидіння складені — це зручно за допомогою фіксаторів у багажному відділенні.

Усі шини Continental розроблені таким чином, щоб підходили для електромобілів. Вони забезпечують безпечні поїздки, незалежно від дорожніх умов і стилю водіння. Рекламна інформація



Салон добре оздоблений, але найбільша зміна — це компонування нещодавно збільшеного 15,0-дюймового екрана. Він виправляє більшість скарг щодо дратівливого та заплутаного програмування поточної інформаційно-розважальної системи ID.4. По-перше, є ряд постійно присутніх віртуальних кнопок, які проходять на всю ширину внизу екрана. Вони керують усіма основними функціями клімат-контролю. Тепер ви можете ввімкнути обігрів сидінь однією дією, як це було в 1980 році.

У верхній частині екрана є тонша смуга, на якій можна розмістити піктограми, які керуватимуть вашими улюбленими функціями. Система також надає можливість розділити екран декількома способами.

У ID дисплей перед водієм крихітний — навіть менший, ніж екран смартфона. Однак проекційний дисплей є стандартним для ID.7 має багато інформації прямо в полі зору водія.

Інші особливості салону включають розумні вентиляційні отвори, які повертаються з боку в бік і вгору-вниз за допомогою електродвигунів. Просто скажіть машині нагріти ваші руки, і система спрямує гаряче повітря до керма. Також є додатковий люк, який можна змінити з прозорого на непрозорий одним натисканням кнопки. Масажні сидіння включають масаж тазу на додаток до функцій масажу спинки. Ви також можете придбати звукову систему Harman/Kardon із 14 динаміками потужністю 700 Вт.



Журналістам запропонували коротку поїздку вузькою петлею бездоріжжя, і ID.7 відчув себе твердим, з напрочуд міцною підвіскою. Дивно, тому що ID.7 оснащено амортизаторами з електронним керуванням, які адаптуються до умов у чотирьох режимах руху. Режими водіння також змінюють зусилля на кермі, яке було менш синтетичним у налаштуваннях Comfort. Дія педалі гальма також виглядає дещо штучною, хоча перехід від рекуперації до фрикційного гальмування був добре приглушений.

Але керування машиною чудове, як ми звикли очікувати від автомобілів з приблизно півтонни акумуляторів під підлогою. Ви можете впевнено почуватись з ID.7 у поворотах, зчеплення було більш ніж достатнім із 20-дюймовими шинами 235/45 та 255/40 на нашому автомобілі.

І хоча ID.7 не встановить нових рекордів прискорення, він відчував себе досить бадьорим. ID.7 важить приблизно так само, як і повнопривідний ID.4, і має трохи меншу потужність і набагато більший крутний момент, ніж можуть забезпечити два двигуни цього автомобіля. Таким чином, до сотні км/год він розганяється десь за 5 секунд. Якщо з’явиться версія з подвійним двигуном, додаткові 100 кінських сил можуть легко скоротити секунду розгону.

ID.7 з’явиться у продажу у 2024 році. Ціна ще не визначена, але ймовірно, буде коштувати близько 50 000 доларів. Його збиратимуть на заводі VW в Емдені, Німеччина.