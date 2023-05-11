Модификация GTX будет иметь два электромотора и несколько спортивных деталей в интерьере и экстерьере.

Модельный ряд Volkswagen ID.7 расширится за счет полноприводной версии GTX. Электрический седан, который должен выйти к концу 2023 года, будет позиционироваться как самый лучший электромобиль компании, а его трансмиссия и шасси настраиваются на спортивный характер.

Volkswagen обещает, что GTX от стандартного ID.7 буде отличаться "элементами спортивного дизайна", но опубликованные изображения не показывают всех деталей. На фотографиях видна версия в красном цвете с черной крышей, обновленный передний бампер, а также черные эмблемы “GTX” на передней части двери.

Кстати говоря как выглядит обычный Volkswagen ID.7

Хотя фотографии интерьера не обнародованы, Volkswagen отмечает, что GTX получил красную контрастную строчку на сиденьях, приборной и дверных панелях. Технические детали также остаются в секрете; мы знаем, что мощность будет поступать от системы полного привода с двойным двигателем. Базовая версия заднеприводного ID.7 использует один, установленный сзади электродвигатель мощностью 282 лошадиные силы.

Официальный дебют Volkswagen ID.7 GTX намечен на Мюнхенском автосалоне в сентябре 2023 года, а вскоре после этого стартуют продажи в Европе. Модель не будет продаваться в США, но бренд подтвердил, что здесь будет предлагаться полный повод.

Кроме того, модельный ряд ID.7 расширится благодаря появлению универсала, вдохновленного ID 2019 года.