Він зберіг свій стандартний 4,0-літровий твін-турбо V8, але має сильно модифіковану підвіску.

З незрозумілих для нас причин Mercedes-Benz G-Class не був дуже популярним серед виробників наземного обладнання для кемперів. Або, кажучи точніше, ми бачили набагато більше конструкцій, заснованих на більш витончених і цивілізованих позашляховиках, ніж G-Class. Але одна компанія післяпродажного обслуговування побачила величезний потенціал квадратного позашляховика та вирішила створити машину для подорожей на базі топової версії AMG G63.

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Pit26 Motorsports – дистриб’ютор підвіски та робочих деталей для G-класу в Сполучених Штатах – представляє одну зі своїх вантажівок з найбільшою прохідністю. Цей конкретний транспортний засіб було створено для клієнта, який любить життя та подорожі на природі, і має форму пікапа з додатковим місцем для наземного обладнання. Колісна база машини була розширена майже на 20 дюймів, а підвіска з портальними осями була піднята приблизно на 5,9 дюйма.

G63 від Pit26 Motorsports їздить на шинах 38x13,5 R18 Toyo MT, обтягнутих навколо 18-дюймових дисків Innov8 Racing із матово-чорним покриттям. Інші оновлення, спочатку не помітні оку, включають койловери Bilstein і додатковий захист днища. Підножки виготовлені на замовлення для цього конкретного автомобіля, тоді як колісні арки збільшені для встановлення нових позашляхових шин. Також є нова вихлопна система Magnaflow для «вражаючої ноти двигуна для гарчання через країну».

Говорячи про двигун, немає жодного слова про механічні зміни 4,0-літрового твін-турбо двигуна G63. Це означає, що двигун V8 все ще виробляє свою заводську потужність у 577 кінських сил. Pit26 Motorsports також зберігає коробку передач у стандартній формі та каже, що вантажівку можна легко повернути до її заводського вигляду.

І останнє, але не менш важливе, це спеціально сконструйований багажник на даху з індивідуальною системою освітлення. Багажник на дах постачається зі спеціальним адаптером для розміщення намету IKamper Mini для сну на відкритому повітрі. Подвійна система кріплення для велосипедів завантажується в кузов вантажівки.