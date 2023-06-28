Буде випущена остання серія Mercedes-Benz G-класу із двигуном V8. "Final Edition" G 500 вже можна замовити за ціною 196 350 євро.

Тридцять років тому у G-класу вперше з'явилася заводська версія із двигуном V8. Цей Mercedes-Benz 500 GE був оснащений п'ятилітровим атмосферником M117 потужністю 241 к.с. та випущений обмеженим тиражем у 1993—1994 роках. Серійне виробництво восьмициліндрових Гелендевагенів почалося лише 1998-го. Але тепер «п'ятисотий» G-клас прощається з двигуном V8: представлена версія Mercedes-Benz G 500 Final Edition.

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Особливості прощального варіанта досить типові. Напис «Final Edition» розміщений на кофрі запасного колеса, бічних молдінгах, порогах дверей та масивній рукоятці на передній панелі. Салон - з розширеною двоколірною обробкою шкірою наппа (включаючи стелю) і багатим набором опцій, а в багажнику укладений дерев'яний настил. На вибір є три спеціальні кольори кузова: чорний Obsidian Black, білий Opalith White Magno і зелений Olive Magno. І в ці кольори частково пофарбовані оригінальні 20-дюймові колеса.

Бітурбомотор V8 4.0 (421 к.с., 610 Нм) залишився стандартним, так само як і вся інша техніка. Позашляховики у виконанні Final Edition випускатимуть з вересня цього року до березня 2024-го, але запланований тираж — лише 1500 машин: по 500 екземплярів у кожному з трьох кольорів кузова. Доплата за прощальну версію — аж 66 тисяч євро: у Німеччині за такий G 500 просять щонайменше 196 тисяч євро, і прийом замовлень уже відкритий.

Що далі? З наступного року Mercedes-Benz G 500 перейде на рядний шестициліндровий двигун, але подробиць поки що немає. Зараз у гамі також є дизельний Mercedes-Benz G 400 d (2,9 л, 330 к.с.), а для Китаю випускають версію G 350 із дволітровою бензиновою турбочетвіркою (258 к.с.). Але двигун V8 залишиться в гамі: їм продовжать оснащувати "заряджений" Mercedes-AMG G 63, який у нинішньому вигляді має 585 к.с. та 850 Нм.

Більше того, щоб наголосити на продовженні виробництва AMG-моделі з вісьма циліндрами, для неї придумали спецверсію Grand Edition. Її головні особливості - золотистий декор на кузові (включаючи декалі на боковинах), золотисті колеса діаметром 22 дюйми, особливе оздоблення салону та розширене оснащення. За такий позашляховик просять 229 тисяч євро (проти 187 тисяч за базовий AMG G 63), буде випущено 1000 екземплярів. А ще на підході електричний Mercedes Benz EQG.