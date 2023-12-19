Шпионы сфотографировали новый электромобиль Mercedes-Benz C-Class EV, который запустят в серию в начале 2026 года.

Компания Mercedes-Benz продолжает увеличивать линейку электрических моделей. На очереди – С-класс. Недавно представителя этой модели шпионы увидели в камуфляже.

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Ранее представители компании заявили, что Mercedes-Benz планирует переход на полностью электрический транспорт до 2030 года. Стоит отметить, что бренд довольно поздно начал разработку собственных электрических авто, а имеющиеся сейчас модели EQE, EQC и EQS значительно дороже своих прямых конкурентов. Именно поэтому, ожидается, что новый C-Class EV будет доступной альтернативой, которая сочетает в себе лучшие качества предыдущих моделей, однако будет иметь более приятный ценник.

Хотя электрический седан C-Class полностью покрыт камуфляжем, уже очевидно, что он не будет выглядеть так изящно, как большие EQE и EQS. Кажется, он имеет более четкий дизайн и, вероятно, будет охватывать некоторые дизайнерские новинки, которые мы видели на концептуальном автомобиле Vision EQXX.

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В 2025 году Mercedes-Benz планирует запуск сразу трех новых платформ для своих легковых электромобилей. Седан C-Class EV будет использовать платформу MB.EA, тогда как похожий по размерам электрический кроссовер CLA планируют строить на обновленной платформе, которая также поддерживает двигатели внутреннего сгорания (известная как MMA).

Наверное, самым главным конкурентом для нового электрического седана от Mercedes-Benz станет совершенно новый BMW i3 (название не подтверждено), над проектом которого сейчас активно работают инженеры BMW.

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Используя нынешнюю номенклатуру компании, было бы целесообразно, чтобы этот электрический седан назывался EQC, а версию кроссовера, построенную на его базе, было бы переименовано на EQC SUV. Однако, по слухам, Mercedes-Benz планирует постепенное прекращение производства линейки "EQ". Ожидается, что первым электромобилем со свежим названием станет электрический G-класс.