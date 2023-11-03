Підрозділ AMG німецького автомобільного гіганта Mercedes-Benz розробляє свій перший повністю електричний спортивний автомобіль, вихід якого заплановано на 2025 рік.

В прагненні конкурувати з Porsche Taycan та Audi E-tron GT, заряджений Mercedes-AMG 2025 має отримати силовий потенціал у 1000 кінських сил.

Готовність замінити 4-дверне купе GT 63 з двигуном V8 уже визріла: майбутня модель AMG буде не просто електричною версією поточного дизайну, але й абсолютно новим видом потужних автомобілів. Побудова планується на спеціально розробленій компанією платформі AMG.EA, створеній для високопродуктивних електромобілів.

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Передбачаються низькі, витончені профілі, що є синонімом поточних спортивних автомобілів AMG з двигуном внутрішнього згоряння. Основою спортивних характеристик автомобіля стане передова технологія електродвигуна, вперше розроблена британською інженерною фірмою Yasa, яку Mercedes придбав у 2021 році.

Передбачається дивовижне співвідношення потужності до ваги, високий крутний момент і питома потужність. Кожен двигун важить лише 24 кг й забезпечить потужність 480 кінських сил і 800 Нм крутного моменту.

У сумі двомоторна установка може забезпечити близько 1000 кінських сил і 1360 Нм крутного моменту, змушуючи навіть модель AMG EQS 53 4Matic в 751 кінську силу відчувати себе недостатньо прудкою.

Керівник відділу зовнішнього дизайну Mercedes-Benz Роберт Леснік пролив світло на естетику автомобіля. У чотиримісного AMG 2925 буде привабливо низький силует і ефективна аеродинаміка.

Автомобіль отримає новий тип тонкої енергоємної батареї з кремнієвим анодом від Sila з обіцяним збільшенням щільності енергії на 40% порівняно зі звичайними графітовими анодами.

Точні показники продуктивності та ціни електричного спортивного седана Mercedes-AMG 2025 залишаються в таємниці. Прототипи мають вийти на дороги в найближчі місяці, а серійний вихід на ринок заплановано на 2025 рік.