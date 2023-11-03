Подразделение AMG немецкого автомобильного гиганта Mercedes-Benz разрабатывает свой первый полностью электрический спортивный автомобиль, выход которого намечен на 2025 год.

В стремлении конкурировать с Porsche Taycan и Audi E-tron GT, заряженный Mercedes-AMG 2025 должен получить силовой потенциал в 1000 лошадиных сил.

Готовность заменить 4-дверное купе GT 63 с двигателем V8 уже созрела: будущая модель AMG будет не просто электрической версией текущего дизайна, но и совершенно новым видом мощных автомобилей. Строительство планируется на специально разработанной компанией платформе AMG.EA, созданной для высокопроизводительных электромобилей.

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Предполагаются низкие, изящные профили, являющиеся синонимом текущих спортивных автомобилей AMG с двигателем внутреннего сгорания. Основой спортивных характеристик автомобиля станет передовая технология электродвигателя, впервые разработанная британской инженерной фирмой Yasa, которую Mercedes приобрел в 2021 году.

Предполагается удивительное соотношение мощности к весу, высокий крутящий момент и удельная мощность. Каждый двигатель весит всего 24 кг и обеспечит мощность 480 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.

В сумме двухмоторная установка может обеспечить около 1000 лошадиных сил и 1360 Нм крутящего момента, заставляя даже модель AMG EQS 53 4Matic в 751 лошадиную силу чувствовать себя недостаточно прыткой.

Руководитель отдела внешнего дизайна Mercedes-Benz Роберт Лесник пролил свет на эстетику автомобиля. У четырехместного AMG 2925 будет привлекательно низкий силуэт и эффективная аэродинамика.

Автомобиль получит новый тип тонкой энергоемкой батареи с кремниевым анодом Sila с обещанным увеличением плотности энергии на 40% по сравнению с обычными графитовыми анодами.

Точные показатели производительности и цены спортивного седана Mercedes-AMG 2025 остаются в тайне. Прототипы должны выйти на дороги в ближайшие месяцы, а серийный выход на рынок намечен на 2025 год.