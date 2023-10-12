Несколько изменена внешность и салон: решетка и герб AMG на капоте, световая подпись для фар и задних фонарей, руль AMG Performance в стандартной комплектации, мультимедийная система MBUX с расширенным спектром услуг.

Mercedes-AMG обновляет компактный внедорожник Performance GLA 45 S 4MATIC+ с визуальными и техническими инновациями для экстерьера и интерьера.

Главной отличительной особенностью новинки является новый передний фартук и герб AMG на капоте. Светодиодная разработка сейчас для всей системы освещения. Новая световая подпись для фар и задних фонарей придает тонкие визуальные акценты. Главные фары MULTIBEAM LED доступны в качестве опции.

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Если смотреть со стороны, расширения колесных арок подчеркивают мощный характер автомобиля. Эти компоненты теперь выкрашены в цвет кузова (на предыдущей модели они были чёрными). 20-дюймовые колеса и красные тормозные суппорты стандартные. Сзади круглая двойная окантовка выхлопной трубы и спойлер на крыше показывают, что это мощная версия семейства GLA.

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В стандартной комплектации интерьер оснащен рулем AMG Performance последнего поколения. Кнопки на руле AMG выделяются яркими дисплеями и интуитивно понятной логикой управления. С помощью кнопок водитель управляет важнейшими функциями, а также всеми программами вождения. Благодаря новому специальному дизайну экрана AMG и расширенному спектру функций информационно-развлекательная система MBUX стала еще мощнее, чем раньше. Благодаря Apple CarPlay и Android Auto смартфоны могут беспроводно взаимодействовать с автомобилем. Более высокая мощность зарядки USB и дополнительный порт USB-C улучшают подключение.

Новые чехлы для обивки стандартных спортивных сидений или опциональных сидений AMG Performance придают интерьеру современный вид. Впервые сочетание искусственной кожи ARTICO и микрофибры MICROCUT можно заказать в Bahia Brown. Новый цвет искусственной кожи ARTICO – Sage Grey/Black.

С мощностью 310 кВт (421 л.с.) GLA 45 S 4MATIC+ получил мощный двигатель. Компактный внедорожник разгоняется с места до 100 км/ч за 4,3 секунды. Максимальная скорость зафиксирована на уровне 270 км/ч. Мощность передается через восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением AMG SPEEDSHIFT DCT.

Стандартная программа вождения RACE и полностью скользящий полный привод AMG Performance 4MATIC+ с AMG TORQUE CONTROL способствуют динамическому опыту вождения.

Коробка передач заднего моста снабжена двумя многодисковыми муфтами с электронным управлением, каждая из которых соединена с приводным валом на задней оси. Эта конструкция означает, что мощность двигателя распределяется не только переменным образом между передней и задней осями, но и выборочно между левым и правым задними колесами.

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