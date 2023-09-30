Mastercard интегрировал датчик отпечатков пальцев в информационно развлекательную систему MBUX.

О вводе PIN-кода или аутентификации можно забыть, поскольку производитель совместно с Mastercard ввел собственную оплату услуги цифровым способом с помощью Mercedes pay+. Благодаря такому сотрудничеству внутриавтомобильный платежный сервис теперь еще и превратился в платежное устройство.

Mastercard интегрировал датчик отпечатков пальцев в информационно развлекательную систему MBUX, обеспечив биометрическую двухфакторную аутентификацию. Теперь цифровые платежи с помощью датчика отпечатков пальцев возможны с помощью дебетовых и кредитных карт Mastercard в текущих моделях Mercedes-Benz.

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Авторизация платежей с помощью отпечатков пальцев на АЗС является первым вариантом использования собственных платежей из автомобиля. Новая технология позволяет шифровать данные транзакций с помощью уникально предназначенных криптограмм, защищая конфиденциальную платежную информацию.

"С Mercedes pay+ мы облегчаем повседневную жизнь наших клиентов. Теперь они могут оплачивать счет за горючее прямо из своего автомобиля с помощью отпечатка пальца – просто, безопасно и удобно. Мы являемся пионерами в сфере нативных платежей в автомобиле и теперь работаем над интеграцией других услуг" – рассказывает председатель правления Mercedes-Benz Mobility AG Франц Райнер.

Исследование, проведенное немецкой исследовательской компанией GfK по заказу Mastercard, показывает, что около половины людей от 18 до 39 лет заказывали бы и оплачивали услуги и товары непосредственно через дисплей информационно-развлекательной системы. Поклонники хотели бы использовать оплату в автомобиле прежде всего для повседневных услуг, связанных с автомобилем: 60 процентов оплачивали бы счета за горючее или зарядку электромобиля непосредственно через автомобиль.

Технология работы Mercedes me Fuel&Pay уже отработана. Когда водитель на месте получения услуги выключает двигатель, служба Mercedes me Fuel & Pay автоматически запускается в информационно-развлекательной системе MBUX. После запуска водитель может просто выбрать подходящую колонку. Еще до заправки система рассчитает максимальное общее количество исходя из текущей цены топлива и количества топлива в баке. И вместо того чтобы авторизировать платеж через мобильное устройство, водитель беспрепятственно завершит свою транзакцию с помощью аутентификации отпечатка пальца.

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После заправки водитель увидит на дисплее MBUX количество заправленного горючего и сумму счета. Оплата будет производиться автоматически. Водитель сможет покинуть АЗС, не посещая кассу. Затем счет-фактура посылается клиенту по электронной почте.

Бесконтактная оплата через Mercedes me Fuel & Pay и датчик отпечатков пальцев теперь возможна более чем на 3600 партнерских АЗС в Германии. Кроме Mastercard карты Visa также активированы для цифровой оплаты на АЗС с помощью Mercedes pay+.

Потребители кредитной или дебетовой карты Mastercard и Visa, выпущенной в Германии, могут использовать собственную оплату в автомобиле, зарегистрировав свою карту в аккаунте Mercedes me и активировав Mercedes pay+ в автомобиле через информационно-развлекательную систему MBUX.

Платежи по отпечаткам пальцев из автомобиля скоро будут распространены на другие услуги, связанные с транспортными средствами, и на другие европейские рынки.