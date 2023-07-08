Спор двух владельцев престижных автомобилей Mercedes 300 SL 1957 года выпуска дошел до суда: серебристо-красные родстеры имеют одинаковый VIN, но оба коллекционера утверждают, что владеют оригиналом.

В окружном суде Штутгарта должны выяснить, какая из машин является поддельной. Первое заседание результатов не дало, поскольку оба владельца предъявили оригинальные отчеты и сертификаты и обвинили друг друга в подлоге.

Независимые судочинцы и посторонние адвокаты склоняются к мнению, что процесс, скорее всего, затянется надолго. Во-первых, обе стороны должны сначала согласовать совместную экспертизу, включая все судебные исследования.

Во-вторых, долгосрочное рассмотрение обуславливается еще и финансовой основой, поскольку никто из владельцев не захочет терять огромные средства: родстер 300 SL с оригинальной историей может стоить более 1,6 миллиона евро. Если это будет подделка, то стоимость автомобиля упадет до 300 тысяч евро.

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Есть и третий фактор. К иску одного владельца к другому может приложить иск от реставрационная мастерская по защите чести и имиджевой порядочности. А к этому идет, поскольку все взгляды теперь возвращены к признанному в Европе реставратору ретроавтомобилей Клаусу Кинле из Дитцингена. Не подделал ли он старинный автомобиль коллекционного статуса?

Это не спорный родстер, а его ровесник такого же цвета. Фото: Tom Hartleyjnr

История интересна еще и тем, что оба автомобиля отреставрированы в мастерской Клауса Кинле. Серебристый родстер 300 SL принадлежит экс-менеджеру Mercedes и экс-президенту клуба 300 SL 84-летнему Эриху Бертаньоли. Привезенную из Таиланда машину ему еще в 1999 году отреставрировал Клаус Кинле.

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Красный родстер 300 SL, приобретенный у Монако 53-летним Удо Вюндерлихом в 2018 году, также попал в реставрационную мастерскую под Штутгартом, которой владеет Кинле. Вот только приведенный в порядок красный SL г-н Вюндерлих зарегистрировать в 2019 году не смог, поскольку повторяется номер шасси.

В частном порядке стороны не признали себя виновными, утверждая, что каждая из них владеет оригинальным автомобилем.

Это тоже не спорный родстер, а его очень похожий "брат" такого же цвета. Фото: Tom Hartleyjnr

Клаус Кинле категорически отрицает свою причастность к подделке и будет защищаться на законных основаниях через суд. Пока ни одна из сторон обвинения ему не выдвигала, и, вероятно, не будет выдвигать, поскольку реставратор работал с уже предоставленными для возобновляемых работ автомобилями с нынешним VIN.

В истории ретро автомобилей подобных процессов еще не было, хотя двойные номера шасси коллекционных автомобилей появляются все чаще. Именно поэтому к процессу в Штутгарте привлечено повышенное внимание, поскольку эта история носит прецедентный характер и может стать стартовой для аналогичных процессов.

Клаус Кинле, одно время учившийся в Mercedes-Benz, но впоследствии основавший свой бизнес по реставрации классических автомобилей с трехлучевой звездой, в своем музее. Фото: bild.de