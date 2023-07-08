Суперечка двох власників престижних автомобілів Mercedes 300 SL 1957 року випуску дійшла до суду: сріблясто-червоні родстери мають однаковий VIN, але обидва колекціонери стверджують, що володіють оригіналом.

В окружному суді Штутгарта мають з’ясувати, яка з машин є підробкою. Перше засідання результатів не дало, оскільки обидва власники пред'явили оригінальні звіти та сертифікати і звинуватили один одного в підробці.

Незалежні судочинці та сторонні адвокати схиляються до думки, що процес, найімовірніше, затягнеться надовго. По-перше, обидві сторони повинні спочатку узгодити спільну експертизу, включаючи всі судові дослідження.

По-друге, довготривалий розгляд зумовлюється ще й фінансовим підґрунтям, оскільки ніхто з власників не захоче втрачати величезні кошти: родстер 300 SL з оригінальною історією може коштувати понад 1,6 мільйона євро. Якщо це буде підробка, то вартість автомобіля впаде до 300 000 євро.

Читайте також Як виглядає найшвидший Mercedes в історії

Є і третій фактор. До позову одного власника на іншого може додатися позов від реставраційної майстерні щодо захисту честі та іміджевої порядності. А до цього йде, оскільки усі погляди тепер повернуті до визнаного у Європі реставратора ретроавтівок Клауса Кінле із Дітцінгена. Чи не підробив бува він старовинний автомобіль колекційного статусу?

Це не спірний родстер, а його ровесник такого ж кольору. Фото: Tom Hartleyjnr

Історія цікава ще й тим, що обидва автомобілі відреставровані у майстерні Клауса Кінле. Сріблястий родстер 300 SL належить екс-менеджеру Mercedes та екс-президенту клубу 300 SL 84-річному Еріху Бертаньоллі. Привезену із Таїланду машину йому у ще 1999 році відреставрував Клаус Кінле.

Читайте також Mercedes-Benz випустив парфуми трьох стихій

Червоний родстер 300 SL, придбаний у Монако 53-річним Удо Вюндерліхом в 2018 році, також потрапив до реставраційної майстерні під Штутгартом, якою володіє Кінле. Ось тільки доведений до ладу червоний SL пан Вюндерліх зареєструвати у 2019 році не зміг, оскільки повторюється номер шасі.

У приватному порядку сторони не визнали себе винуватими, стверджуючи, що кожна з них володіє оригінальним автомобілем.

Це також не спірний родстер, а його дуже схожий “брат” такого ж кольору. Фото: Tom Hartleyjnr

Клаус Кінле категорично заперечує свою причетність до підробки і буде захищатися на законних підставах через суд. Поки що жодна зі сторін звинувачення йому не висувала, й імовірно, не висуватиме, оскільки реставратор працював з уже наданими для відновлюваних робіт автомобілями з теперішнім VIN.

В історії ретро-автомобілів подібних процесів ще не було, хоча подвійні номери шасі колекційних автомобілів з'являються все частіше. Саме тому до процесу у Штутгарті привернута підвищена увага, оскільки ця історія має прецедентний характер і може стати стартовою для аналогічних процесів.

Клаус Кінле, котрий у свій час навчався в Mercedes-Benz, але згодом заснував свій бізнес з реставрації класичних автомобілів з трипроменевою зіркою, у своєму музеї. Фото: bild.de