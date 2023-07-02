Французький парфумер Анна Фліпо на знак відданості трипроменевій зірці в емблемі Mercedes-Benz та подальшого зростання її культового значення створила три парфумерні аромати туалетної води.

Трилогія ароматів Mercedes-Benz у співпраці з INCC Parfums символізує ідею трьох основних елементів – Land, Sea та Air, тобто Земля, Море і Повітря. Це вже не перший доробок двох світових виробників у галузі автопромисловості та парфумів.

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Нинішня розробка Анни Фліпо у вигляді трилогії базується на гармонічному балансі ароматів. Вони доступні як у вигляді індивідуальної парфумерної води, так і у вигляді повної трилогії.

Туалетною водою можна користуватися як окремо з кожного флакончика, так і поєднувати її, додавши до вибраного ще якийсь один, а то й два колорити.

Якщо скласти усі три флакони парфумів Land, Sea та Air такої конфігурації пляшечок докупи, то утвориться емблема у формі зірки Mercedes. Фото: Mercedes-Benz

Від поєднання «землі» з «морем» чи «повітрям» власник стає розробником власного аромату, формуючи на основі якогось одного з трьох власні пахощі до смаку та вподобань. При цьому приємний аромат на основі «землі» з доданим «морем» буде відрізнятися від не менш приємних пахощів, коли в основі буде «море», а підсилите «землю». Все залежить від пропорцій. Аналогічна новизна появиться, коли за основу братимете «повітря».

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Три аромати з кількома варіантами пахощів

Розробники запевняють, що кожен елемент парфумерної трилогії Mercedes-Benz розкриває власні пахощі. Однак при поєднанні, коли нашаровуються аромати один на один і навіть третій, ви у комбінації отримуєте четверту форму.

Аромат Mercedes-Benz Land (Земля) поєднує в собі теплі дерев'яні відтінки листя пачулі з легкими пряними відтінками шкарлупи какао і бобових. Його завершують свіжість розмарина, камфори, бархатисто-тонкі пахощі герані та ароматної ялинової смоли.

Аромати герані, ялинової смоли, свіжість розмарина… Таке враження, що чоловічі парфуми Mercedes-Benz Land у росфасовці всього 100 мл увібрали в себе найкращі пахощі землі. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Sea (Море) має свіжу силу хвиль у прибої з інтенсивним відтінком листків фіалки, підживленим фруктовим настоєм мандарину. Підсилюють морський характер цього аромату пахощі водоростей.

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Mercedes-Benz Air (Повітря) створює масло полину, що має надзвичайно послаблюючий ефект. Він супроводжується дуже ароматними базовими пахощами ангеліки і ніжним квітковим відтінком померанця. Аромат доповнюється свіжістю цитрусових і пряністю листків куркуми.

Нашарування дає до чотирьох особливих поєднань ароматів:

Land + Sea — дерево-морський аромат;

Land + Air — дерево-цитрусовий аромат;

Sea + Air — морський цитрусовий аромат;

Land+Sea+Air — дерево-морський цитрусовый аромат.

Як приготовлене вдало подати

А тепер про стильні флакони. За задумом дизайнерів усі три флакони, якщо подивитися на упаковку згори, утворюють форму зірки Mercedes. Самі розробники кажуть, що у виборі парфумів за прозорістю походження, якістю і стійкістю також враховувалося виробництво флаконів.

Тут основним матеріалом слугували перероблений алюміній, скло з різьбою на горловині, накручена помпочка та кришечка. Різьба при скловарінні робиться для багаторазового використання – повторного наповнення флакона парфумами відповідного змісту.

Ось так виглядає коричнева шкіряна упаковка парфумерної трилогії у розгорнутому та згорнутому зашнурованому вигляді. Фото: Mercedes-Benz

Зовнішня упаковка виготовляється з переробленого та біорозчинного паперу, що містить до 10 відсотків морських водоростей і виробляється з використанням стовідсотково відновлюваних джерел енергії.

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Якщо купується повний набір з трьох флаконів по 30 мл кожний, то він поставляється у високоякісному чохлі з білої або коричневої шкіри на вибір. До речі, тут використовується та сама шкіра, що йде з обрізаних залишкових шматочків при облаштуванні на конвеєрі салону Mercedes-Benz S-класу.