Дикий на вигляд Mercedes-AMG G63 під назвою P900 – це саме те, чого ви очікуєте від компанії Mansory, але це все одно привабливе видовище.

Mansory каже, що тема P900 — продуктивність піску в пустелі. Золотий колір корпусу – відтінок Sand Desert Gloss. Щоб контрастувати з цим відтінком, такі секції, як капот, заднє крило та багато елементів обробки, зроблені з вуглецевого волокна. Позашляховик їздить на моноблочних колесах діаметром 24 дюйми.

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Інтер’єр також має піщаний відтінок, який трохи більш помаранчевий, ніж колір екстер’єру. Біла окантовка підкреслює образ.

Назва P900 походить від оновленої трансмісії Mansory. Він підвищує потужність до 899 кінських сил і 1200 Нм крутного моменту. Для порівняння: стандартний G63 має 577 к.с. і 850 Нм крутного моменту.

Завдяки модернізаціям Mansory G63 розганяється до першої сотні за 3,5 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км на годину. Це значні покращення порівняно зі стандартним прискоренням, що досягає першої сотні за 4,5 секунди та максимальної швидкості 210 км.