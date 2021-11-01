Звинувачення стверджувало, що 4XX Siracusa від німецького тюнінг-ательє Mansory є копією оригінального Ferrari FXX K.

Ferrari пильно стежить за використанням своїх торгових марок та авторських прав, зокрема в дизайні. Італійському виробнику суперкарів не сподобався комплект тюнінгу Mansory 4XX Siracusa, в якому виявилось занадто багато від Ferrari FXX K.

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Оригінальний гіперкар Ferrari FXX K (випускався у 2015–2017 роках) був особливою серією FXX з тиражем у 40 екземплярів та цінником у 2,5 мільйона євро. Mansory ж запропонував комплект тюнінгу для простішої та більш масової моделі – Ferrari 488 GTB вартістю 250 тисяч євро. Набір 4XX Siracusa перетворював 488 GTB на подобу Ferrari FXX K, яка виявилась достатньо схожою на оригінал, щоб німецький суд вирішив справу на користь італійського автовиробника.

Спочатку Ferrari SpA подала до суду на Mansory Design & Holding GmbH та WH до суду в Німеччині за “порушення прав на незареєстровані зразки”. Справа закінчилася в Суді Європейського Союзу (CJEU) у Люксембурзі, який оприлюднив заяву 28 жовтня. Як повідомляє Reuters, вищий суд Європи погодився з аргументами Ferrari про те, що їй належить право дизайну на зовнішній вигляд треку-кара FXX K та визнав порушення авторських прав у випадку з комплектом для тюнінгу Mansory.

Фото: оригінальний Ferrari FXX K / Ferrari

Конструктивними особливостями, які є ключовими для авторських прав, були V-подібна частина капота і передній бампер, які нагадують носову частину болідів Формула 1.

У висновку суду в справі C-123/20 – Ferrari сказано: “видима частина продукту, визначена певними лініями, контурами, кольорами, формою чи текстурою, становить «зовнішній вигляд... частини продукту», у значенні цього положення, яке може бути захищено як дизайн продукту”.

Правда полягає в тому, що Mansory – не єдина компанія, яка пропонує тюнінг-комплекти, які надають певним моделям вигляду інших, дорожчих машин. Приміром, нещодавно компанія DarwinPRO Aerodynamics представила обвіс для McLaren 720S, який імітує зовнішній вигляд McLaren Senna.

Не ясно, чи доведеться Mansory зняти 4XX Siracusa з продажу, чи тюнер буде змушений платити штраф та відсотки з продажів Ferrari, але це судове рішення є прецедентом, який надсилає потужний сигнал тюнінг-компаніям, щодо дизайну їхніх продуктів.

Фото: комплект Mansory 4XX Siracusa для Ferrari 488 GTB / Mansory