Обвинение утверждало, что 4XX Siracusa от немецкого тюнинг-ателье Mansory является копией оригинального Ferrari FXX K.

Ferrari внимательно следит за использованием своих торговых марок и авторских прав, в частности, в дизайне. Итальянскому производителю суперкаров не понравился комплект тюнинга Mansory 4XX Siracusa, в котором оказалось слишком много от Ferrari FXX K.

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Оригинальный гиперкар Ferrari FXX K (выпускался в 2015-2017 годах) был особой серией FXX с тиражом в 40 экземпляров и ценником в 2,5 миллиона евро. Mansory же предложил комплект тюнинга для более простой и более массовой модели – Ferrari 488 GTB стоимостью 250 тысяч евро. Набор 4XX Siracusa превращал 488 GTB в подобие Ferrari FXX K, оказавшуюся достаточно похожей на оригинал, чтобы немецкий суд решил дело в пользу итальянского автопроизводителя.

Первоначально Ferrari SpA подала в суд на Mansory Design & Holding GmbH и WH в суд в Германии за "нарушение прав на незарегистрированные образцы". Дело закончилось в Суде Европейского Союза (CJEU) в Люксембурге, обнародовавшем заявление 28 октября. Как сообщает Reuters, высший суд Европы согласился с аргументами Ferrari о том, что ей принадлежит право дизайна на внешний вид трека-кара FXX K и признал нарушение авторских прав в случае комплекта для тюнинга Mansory.

Фото: оригинальный Ferrari FXX K/Ferrari

Конструктивными особенностями, являющимися ключевыми для авторских прав, были V-образная часть капота и передний бампер, напоминающие носовую часть болидов Формула 1.

В заключении суда по делу C-123/20 – Ferrari сказано: “видимая часть продукта, определенная определенными линиями, контурами, цветами, формой или текстурой, составляет “внешний вид... части продукта”, в значении этого положения, которое может быть защищен как дизайн продукта”.

Правда заключается в том, что Mansory – не единственная компания, которая предлагает тюнинг-комплекты, придающие определенным моделям вид других, более дорогих машин. К примеру, недавно компания DarwinPRO Aerodynamics представила обвес для McLaren 720S, имитирующего внешний вид McLaren Senna.

Не ясно, придется ли Mansory снять 4XX Siracusa с продаж, или тюнер будет вынужден платить штраф и проценты с продаж Ferrari, но это судебное решение является прецедентом, посылающим мощный сигнал тюнинг-компаниям касательно дизайна их продуктов.

Фото: комплект Mansory 4XX Siracusa для Ferrari 488 GTB / Mansory