Німецька компанія Klassen оцінила своє останнє творіння у солідні 833 тисячі євро. І це ще не максимум.

Rolls-Royce Cullinan – один із найрозкішніших позашляховиків на планеті, що дозволяє йому також бути одним із найдорожчих. Але якщо додати до першокласного рівня комфорту та інших переваг Rolls-Royce ще й балістичний захист, ціна позашляховика злетить до небес.

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В ательє Klassen для Cullinan підготували набір оновлень, які забезпечують захист до рівня BR6 за стандартом CEN 1063, що дозволяє йому витримувати постріли та вибух із двох ручних гранат DM51, що активуються одночасно.

Спеціалісти Klassen повністю обшили кузов Rolls-Royce Cullinan інноваційними легкими бронепластинами, включаючи дах та підлогу. Позашляховик також отримав багатошарове куленепробивне скло, посилені дверні петлі, посилену підвіску, безпробійні шини, систему звукового сповіщення та пристрій для переговорів, посилені гальма, посилені колеса, аварійні ліхтарі та систему пожежогасіння. Попри всі ці оновлення, зовні Cullinan нічим не видає свій високий рівень захисту.

Інтер’єр позашляховика може бути стандартним, або виконаним за індивідуальними побажаннями замовника. Силовий агрегат залишається незмінним, а отже під капотом броньованих машин працюватиме 6,75-літровий V12 з подвійним турбонаддувом потужністю 563 к.с. На сайті Klassen виставлено не один Cullinan, а одразу кілька броньованих позашляховиків від Rolls-Royce.

На жаль, німецький тюнер не вказує цін на сайті, але Carscoops повідомляє, що найпростіший з них, з червоним салоном на фото, коштує 833 тисячі євро. Базова модель Rolls-Royce Cullinan у Німеччині коштує 283 800 євро. Найдешевший Cullinan в українських дилерів – 13,2 мільйона гривень. Але Klassen також пропонує броньовані Rolls-Royce Cullinan з подовженою колісною базою – +350 мм, +580 мм, +580 мм Black Badge та +1016 мм.

Фото: броньований Rolls-Royce Cullinan від Klassen / Klassen