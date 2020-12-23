Складно рейтинг найдорожчих, рідкісних і ексклюзивних автомобілів, завезених в Україну. Цього разу мова йде про найдорожчі, найшвидші і найрозкішніші позашляховики і кросовери, які з'явилися в Україні в 2020-му.

Незважаючи на пандемію, карантин і локдаун, деякі українці змогли купити автомобілі, які по кишені далеко не всім. Але найбільше вражає зростання кількості дорогих і моторошно дорогих кросоверів і позашляховиків. В 2020-му році розкупили все, що було у офіційних імпортерів і сірих дилерів. Залишилися тільки “неходові” або невиправдано завищені за ціною екземпляри.

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З огляду на той факт, що саме в нинішньому році в Україні була кардинально піднята планка по вартості кросоверів і позашляховиків, ми вирішили, що немає сенсу дивитися на “дешевки” вартістю нижче 200 000 євро.

Aston Martin DBX

Астон в кінці рейтингу? Так, і таке буває. Скажемо більше - в цьому рейтингу навіть немає місця для кросовера Мазераті (аж надто він бюджетний в даному випадку). Перший в історії позашляховик Астон Мартін презентували в Україні ще в першій половині 2020 року, але купити його зважилися кілька українців ближче до кінця року.

На даний момент налічується два Aston Martin DBX, один з яких в ексклюзивному блакитному кольорі. Ціна - від 215 000 євро. Характеристики свідчать, що 5,2-літровий бензиновий двигун розвиває 550 сил і забезпечує розгін до сотні за 4 з половиною секунди.

Lamborghini Urus

Спортивний кросовер Ламборгіні багато хто чекав давно. І якби з України Lamborghini офіційно не пішла, то зараз представник цієї марки точно був би на коні, точніше, на бику. Адже модель Lambo Urus В Україні дуже популярна (як для свого сегмента) і поза сумнівами буде і далі відбирати мінімум 250 тисяч євро з гаманця своїх покупців.

І є за що: зовнішність, стиль, родовід і, звичайно, характеристики. 4 літри, 650 сил і, що найголовніше - 3,6 (!) cекунди до сотні і 305 км на годину максимальна швидкість.

Bentley Bentayga 2021

Якщо раніше “Ланосом для багатих” був Porsche Cayenne, то сьогодні його місце зайняв Бентлі Бентайга (якщо говорити про дійсно багатих людей, звичайно). Щорічно їх кількість зростає і зростає, але конкретно цей екземпляр ми включили в рейтинг, тому що це Bentley Bentayga 2021 модельного року.

Причому з'явився він в Україні одним з перших в Європі. Якщо і зовсім не найперший. Ціна - від 270 000 євро. Двигун - 4,0-літровий бензиновий потужністю 550 сил. Розгін - 4,4 секунди до сотні. Максимальна швидкість - 290 км / год.

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Lamborghini Urus Topcar Design

Характеристики цього кросовера Lamborghini Urus TopCar такі ж, як у стокової моделі. Але з огляду на зростаюче число Урусів, навіть їх власникам доводиться вдаватися до доопрацювань, щоб виділятися. Цей обвіс коштує близько 45 000 євро.

Maybach GLS

Достовірно відомо, що в Україні вже є позашляхові Майбахи. Правда, на дорогах їх поки що не бачили. Але хто його знає, може, саме в цей момент хтось і займається придбанням люксового побратима Mercedes GLS, який можна купити в Україні від 300 з хвостиком тисяч євро.

Brabus G800

Саме цей автомобіль приписують харківському олігарху Олександру Ярославському. Вже протягом багатьох років він не зраджує Гелендвагену, але час від часу оновлює свій автопарк, при цьому цифри на номерах залишаються все тими ж.

Нагадаємо, G800 Brabus називається так, тому що розвиває 800 сил. Незважаючи на аеродинаміку цегли. Хоча ні, в новому кузові він став трохи обтічний (тепер це округлений холодильник Дніпро), Брабусовскій Кубик може розганятися до першої сотні кілометрів на годину за ... 4,1 секунди.

Rolls-Royce Cullinan

Елітну “шафу” від Роллс-Ройса в перший рік продажів в Україні розкупили в кількості всіх штук, передбачених квотами. Офіційний прайс Rolls-Royce Cullinan в Україні - від 13 мільйонів гривень. В цьому році у представника цієї марки проблем немає - везуть і везуть, купують і купують. Чи не пачками, звичайно, але план з продажу перевиконано.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge

Як і у випадку з кросовером Ламборгіні, деякі власники вважають, що недостатньо купити найдорожчий серійний позашляховик. З цієї причини британці зробили спецверсію Rolls-Royce Cullinan Black Badge.

Зовні чорний декор, затемнена оптика і чорні 22-дюймові диски. Всередині теж є особливості, а саме ще більш ексклюзивне оздоблення. А ще Black Badge могутніше - його 6,75-літровий V12 розвиває не 571, а 600 л. с. Розгін до сотні займає 4,9 с. Ціна в офіційній мережі - від 15 млн. гривень.

Rolls-Royce Cullinan Mansory

Mansory Cullinan Widebody, за чутками, володіє відомий поціновувач елітних авто Михайло на прізвисько Казах. Він любить продукцію Mansory, причому у частини його автомобілів саме швейцарська реєстрація.

Особливості даного позашляховика полягають в чудовому обвісі і, за бажанням клієнта, збільшена потужність двигуна. Тираж - всього 13 екземплярів на весь світ. Ціна - 785 000 євро, що робить Куллінан (так всі говорять, хоча правильно - Каллінан) Мансорі найдорожчим позашляховиком з помічених в Україні.