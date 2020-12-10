Найдешевші автомобілі, як правило, у країнах які їх виробляють.

Одним з лідерів рейтингу є Індія, де машину власного виробництва можна придбати зовсім недорого. Наприклад, тут дуже поширена модель від індійської автомобілебудівної компанії Tata Motors, яка була представлена на глобальному ринку як "авто за ціною всього 2 500 доларів".

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Жителі Німеччини теж можуть порівняно дешево купити "легковика" вітчизняного виробництва, причому найбільш затребувані бюджетні гібридні ультракомпактні ТЗ, які відносяться до класу "А".

Японію також включили в топ-5 країн з найбільш недорогими автомобілями місцевого випуску. Примітно, що близько 40% авторинку становлять невеликі і економічні кей-кари.

Покупці з Південної Кореї не стикаються з проблемою завищених мит та транспортного податку, тому на готові машини додаткові націнки не поширюються. Ця країна теж виявилася в "п'ятірці" країн з найдешевшими авто.

Нарешті, замикає топ-5 Франція, де ринок вітчизняних машин також добре розвинений. Мита всередині Євросоюзу відсутні, а популярністю користується транспорт, який дозволяє "піклуватися" про збереження екології.

Крім того, порівняно невисокі ціни на місцеві машини зафіксовані в США через високу конкуренцію, в Італії - через мінімальний попит і в Польщі, де автовиробники роблять ставку на недорогі авто.