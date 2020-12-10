Самые дешевые автомобили, как правило, в странах которые их производят.

Одним из лидеров рейтинга является Индия, где машину собственного производства можно приобрести совсем недорого. Например, здесь очень распространена модель от индийской автомобилестроительной компании Tata Motors, которая была представлена ​​на глобальном рынке как "авто по цене всего 2 500 долларов".

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Жители Германии тоже могут сравнительно дешево купить "легковушки" отечественного производства, причем наиболее востребованы бюджетные гибридные ультракомпактные ТС, относятся к классу “А”.

Японию также включили в топ-5 стран с самыми недорогими автомобилями местного выпуска. Примечательно, что около 40% авторынка составляют небольшие и экономические кей-кары.

Покупатели из Южной Кореи не сталкиваются с проблемой завышенных пошлин и транспортного налога, поэтому на готовые машины дополнительные наценки не распространяются. Эта страна тоже оказалась в “пятерке” стран с самыми дешевыми авто.

Наконец, замыкает топ-5 Франция, где рынок отечественных машин также хорошо развит. Пошлины внутри Евросоюза отсутствуют, а популярностью пользуется транспорт, который позволяет "заботиться" о сохранении экологии.

Кроме того, сравнительно невысокие цены на местные машины зафиксированы в США из-за высокой конкуренции, в Италии – из-за минимального спроса и в Польше, где автопроизводители делают ставку на недорогие авто.