Составлен рейтинг самых дорогих, редких и эксклюзивных автомобилей, завезенных в Украину. На этот раз речь идет о самых дорогих, самых быстрых и роскошных внедорожниках и кроссоверах, которые появились в Украине в 2020-м.

Несмотря на пандемию, карантин и локдаун, некоторые украинцы смогли купить автомобили, которые по карману далеко не всем. Но больше всего поражает рост количества дорогих и жутко дорогих кроссоверов и внедорожников. В 2020-м году раскупили все, что было у официальных импортеров и серых дилеров. Остались только ”неходовые" или неоправданно завышенные по цене экземпляры.

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Учитывая тот факт, что именно в нынешнем году в Украине была кардинально поднята планка по стоимости кроссоверов и внедорожников, мы решили, что нет смысла смотреть на “дешевки” стоимостью ниже 200 000 евро.

Aston Martin DBX

Астон в конце рейтинга? Да, и такое бывает. Скажем больше – в этом рейтинге даже нет места для кроссовера Мазерати (уж больно он бюджетный в данном случае). Первый в истории внедорожник Астон Мартин презентовали в Украине еще в первой половине 2020 года, но купить его решились несколько украинцев ближе к концу года.

На данный момент насчитывается два Aston Martin DBX, один из которых в эксклюзивном голубом цвете. Цена – от 215 000 евро. Характеристики свидетельствуют, что 5,2-литровый бензиновый двигатель развивает 550 сил и обеспечивает разгон до сотни за 4 с половиной секунды.

Lamborghini Urus

Спортивный кроссовер Ламборгини многие ждали давно. И если бы из Украины Lamborghini официально не ушла, то сейчас представитель этой марки точно был бы на лошади, точнее, на быке. Ведь модель Lambo Urus В Украине очень популярна (как для своего сегмента) и вне сомнений будет и дальше отбирать минимум 250 тысяч евро из кошелька своих покупателей.

И есть за что: внешность, стиль, родословная и, конечно, характеристики. 4 литра, 650 сил и, что самое главное - 3,6 (!) секунды до сотни и 305 км в час максимальная скорость.

Bentley Bentayga 2021

Если раньше на “Ланосе для богатых” был Porsche Cayenne, то сегодня его место занял Бентли Бентайга (если говорить о действительно богатых людях, конечно). Ежегодно их количество растет и растет, но конкретно этот экземпляр мы включили в рейтинг, потому что это Bentley Bentayga 2021 модельного года.

Причем появился он в Украине одним из первых в Европе. Если и вовсе не самый первый. Цена – от 270 000 евро. Двигатель – 4,0-литровый бензиновый мощностью 550 сил. Разгон - 4,4 секунды до сотни. Максимальная скорость-290 км / ч.

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Lamborghini Urus Topcar Design

Характеристики этого кроссовера Lamborghini Urus TopCar такие же, как у стоковой модели. Но учитывая растущее число Урусов, даже их владельцам приходится прибегать к доработкам, чтобы выделяться. Этот обвес стоит около 45 000 евро.

Maybach GLS

Достоверно известно, что в Украине уже есть внедорожные Майбахи. Правда, на дорогах их пока не видели. Но кто его знает, может, именно в этот момент кто-то и занимается приобретением люксового собрата Mercedes GLS, который можно купить в Украине от 300 с хвостиком тысяч евро.

Brabus G800

Именно этот автомобиль приписывают харьковскому олигарху Александру Ярославскому. Уже в течение многих лет он не изменяет Гелендвагену, но время от времени обновляет свой автопарк, при этом цифры на номерах остаются все теми же.

Напомним, G800 Brabus называется так, потому что развивает 800 сил. Несмотря на аэродинамику кирпича. Хотя нет, в новом кузове он стал немного обтекаем (теперь это скругленный холодильник Днепр), брабусовский Кубик может разгоняться до первой сотни километров в час за ... 4,1 секунды.

Rolls-Royce Cullinan

Элитный “шкаф” от Роллс-Ройса в первый год продаж в Украине раскупили в количестве всех штук, предусмотренных квотами. Официальный прайс Rolls-Royce Cullinan в Украине – от 13 миллионов гривен. В этом году у представителя этой марки проблем нет – везут и везут, покупают и покупают. Не пачками, конечно, но план по продаже перевыполнен.

Черный Значок Rolls-Royce Cullinan

Как и в случае с кроссовером Ламборгини, некоторые владельцы считают, что недостаточно купить самый дорогой серийный внедорожник. По этой причине британцы сделали спецверсию Роллс-Ройс черный значок Куллинан.

Снаружи черный декор, затемненная оптика и черные 22-дюймовые диски. Внутри тоже есть особенности, а именно еще более эксклюзивное убранство. А еще Black Badge мощнее – его 6,75-литровый V12 развивает не 571, а 600 л. с. Разгон до сотни занимает 4,9 с. Цена в официальной сети – от 15 млн. гривен.

Rolls-Royce Cullinan Mansory

Mansory Cullinan Widebody, по слухам, владеет известный ценитель элитных авто Михаил по прозвищу Казах. Он любит продукцию Mansory, причем в части его автомобилей именно швейцарская регистрация.

Особенности данного внедорожника заключаются в великолепном обвесе и, по желанию клиента, увеличенная мощность двигателя. Тираж – всего 13 экземпляров на весь мир. Цена – 785 000 евро, что делает Куллинан (так все говорят, хотя правильно – Каллинан) Мансори самым дорогим внедорожником из замеченных в Украине.