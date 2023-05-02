Дикий с виду Mercedes-AMG G63 под названием P900 – это именно то, чего вы ожидаете от компании Mansory, но это все равно привлекательное зрелище.

Mansory говорит, что тема P900 – производительность песка в пустыне. Золотой цвет корпуса – оттенок Sand Desert Gloss. Чтобы контрастировать с этим оттенком, такие секции как капот, заднее крыло и многие элементы сделаны из углеродного волокна. Внедорожник ездит на моноблочных колесах диаметром 24 дюйма.

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Интерьер также имеет песчаный оттенок, немного более оранжевый, чем цвет экстерьера. Белая окантовка подчеркивает образ.

Название P900 происходит от обновленной трансмиссии Mansory. Он увеличивает мощность до 899 лошадиных сил и 1200 Нм крутящего момента. Для сравнения: стандартный G63 имеет 577 л.c. и 850 Нм крутящего момента.

Благодаря модернизациям Mansory G63 разгоняется до первой сотни за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Это значительные улучшения по сравнению со стандартным ускорением, достигающим первой сотни за 4,5 секунды и максимальной скоростью 210 км.