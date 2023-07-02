Французский парфюмер Анна Флипо в знак преданности трехлучевой звезде в эмблеме Mercedes-Benz и дальнейшему росту ее культового значения создала три парфюмерных аромата туалетной воды.

Трилогия ароматов Mercedes-Benz в сотрудничестве с INCC Parfums символизирует идею трех основных элементов – Land, Sea и Air, то есть Земля, Море и Воздух. Это уже не первое наследие двух мировых производителей в области автопромышленности и духов.

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Нынешняя разработка Анны Флипо в виде трилогии базируется на гармоничном балансе ароматов. Они доступны как в виде индивидуальной парфюмерной воды, так и в виде полной трилогии.

Туалетной водой можно пользоваться как отдельно из каждого флакончика, так и совмещать ее, добавив к избранному еще один, а то и два колорита.

Если сложить все три флакона духов Land, Sea и Air такой конфигурации бутылочек вместе, то образуется эмблема в форме звезды Mercedes. Фото: Mercedes-Benz

От сочетания «земли» с «морем» или «воздухом» владелец становится разработчиком собственного аромата, формируя на основе какого-то одного из трех собственные ароматы по вкусу и предпочтениям. При этом приятный аромат на основе «земли» с добавленным «морем» будет отличаться от не менее приятного благовония, когда в основе будет «море», а усиление за счет «земли». Всё зависит от пропорций. Аналогичная новизна появится, когда за основу будете брать «воздух».

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Три аромата с несколькими вариантами благовония

Разработчики уверяют, что каждый элемент парфюмерной трилогии Mercedes-Benz раскрывает собственное благоухание. Однако при сочетании, когда наслаиваются ароматы один на один и даже третий, вы в комбинации получаете четвертую форму.

Аромат Mercedes-Benz Land (Земля) сочетает в себе тёплые деревянные оттенки листьев пачули с легкими пряными оттенками скорлупы какао и бобовых. Его завершают свежесть розмарина, камфоры, бархатисто-тонкие ароматы герани и ароматной смолы елей.

Ароматы герани, еловой смолы, свежесть розмарина… Такое впечатление, что мужские духи Mercedes-Benz Land в росфасовке всего 100 мл впитали в себя наилучшее благоухание земли. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Sea (Море) имеет свежую силу волн в прибое с интенсивным оттенком листьев фиалки, подкормленным фруктовым настоем мандарина. Усиливают морской характер этого аромата благовония водоросли.

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Mercedes-Benz Air (Воздух) создает масло полыни, обладающее чрезвычайно расслабляющим эффектом. Он сопровождается очень ароматным базовым ароматом ангелики и нежным цветочным оттенком апельсина. Аромат дополняется свежестью цитрусовых и пряностью листьев куркумы.

Наслоение дает до четырех особых сочетаний ароматов:

Land+Sea – дерево-морской аромат;

Land + Air – дерево-цитрусовый аромат;

Sea + Air – морской цитрусовый аромат;

Land+Sea+Air – дерево-морской цитрусовый аромат.

Как приготовленное удачно подать

А теперь о стильных флаконах. По замыслу дизайнеров, все три флакона, если посмотреть на упаковку сверху, образуют форму звезды Mercedes. Сами разработчики говорят, что в выборе духов по прозрачности происхождения, качеству и стойкости также учитывалось производство флаконов.

Здесь основным материалом служили переработанный алюминий, стекло с резьбой на горловине, накрученная помпочка и крышечка. Резьба при стекловарении делается для многократного использования – повторного наполнения флакона духами соответствующего содержания.

Так выглядит коричневая кожаная упаковка парфюмерной трилогии в развернутом и свернутом зашнурованом виде. Фото: Mercedes-Benz

Наружная упаковка производится из переработанной и биорастворимой бумаги, содержащей до 10 процентов морских водорослей и производится с использованием полностью возобновляемых источников энергии.

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Если покупается полный набор из трех флаконов по 30 мл каждый, он поставляется в высококачественном чехле из белой или коричневой кожи на выбор. Кстати, здесь используется та самая кожа, идущая из обрезанных остаточных лоскутков при обустройстве на конвейере салона Mercedes-Benz S-класса.