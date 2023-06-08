Тюнинг-ателье Renntech улучшило заряженный седан Mercedes-AMG GT63. Пакет наработок RIIX увеличивает мощность двигателя до 1196 л.с. и добавляет новые аэродинамические элементы.

Mercedes-AMG GT63 RIIX способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Пакет доработок будет выпущен ограниченным тиражом за 94 980 долларов. Об этом рассказали на сайте ателье.

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Премиальный седан выкрасили в красный цвет и добавили декоративную полосу белого цвета по всей длине кузова. Капот изготовлен из неокрашенного карбона.

Впереди появились новый сплиттер и канарды. Также автомобиль оснастили новыми колесными дисками Renntech RPS 10.2 размером 21 дюйма спереди и 22 дюйма сзади. Они обуты в шины Michelin Pilot Sport 4S. Позади установили новый спойлер и диффузор. Они сделаны из углеродного волокна.

Mercedes-AMG GT63 RIIX оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 1196 л.с. и 1256 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает примерно 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет более 300 км/ч.

Также тюнинг-ателье оснастило Mercedes-AMG GT63 новой выхлопной системой. Она включает в себя управление выпускными клапанами и звучанием.

Mercedes-AMG GT63 RIIX будет выпущен ограниченным тиражом. Пакет наработок будет стоить 94 980 долларов без учета стоимости автомобиля.