Всего выпущено всего семь кабриолетов Mercedes 300CE 3,4 AMG. Автомобиль оснащен 272-сильной шестеркой и разгоняется до 100 км/ч за 6,2 с.

В Брюсселе на аукционе Bonhams продали кабриолет Mercedes-Benz W124 в 1993 году. За автомобиль выручили 126 500 евро – как за новый Mercedes EQS SUV. Об этом сообщает сайт аукционного дома.

Читайте также: Электрический Mercedes G-Class научили делать танковый разворот на месте: видео

Дело в том, что с молотка ушел редчайший Mercedes-Benz 300CE 3,4 AMG. Всего выпущено только 43 таких автомобиля, из них всего семь — в кузове кабриолет. В 90-е объемы производства Mercedes-AMG были небольшими, и сейчас эти модели ценятся коллекционерами.

Тюнинг Mercedes W124 от AMG включал установку под капот 3,4-литровой шестерки мощностью 272 л. и 5-ступенчатой автоматической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,2 с и развивает 245 км/ч.

Зрительно кабриолет не слишком отличается от стандартного Mercedes W124. У авто скромный обвес, 17-дюймовые диски и новая крышка багажника с встроенным спойлером.

Салон Mercedes 300CE 3,4 AMG декорирован кожей и деревом. Комплектация включает климат-контроль, круиз-контроль, подогрев кресел, а также электроприводы сидений, рулевую колонку и мягкую крышу.

Спорткар Mercedes хорошо сохранился, а его пробег – 107 000 км. Сохранена вся оригинальная документация на автомобиль.