Лепестки на руле позволяют водителю выбирать, по или против часовой стрелки будет двигаться электромобиль.

Электрический G-Class дебютирует только в 2024 году, но инженеры Mercedes уже реализовали то, что они называют G-Turn. Это позволяет внедорожнику вертеться на месте и, следовательно, выполнять поворот как танк.

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Вам, вероятно, интересно, как EQG знает, в каком направлении он должен выполнить поворот. Журналист Грег Кейбл говорит, что на руле установлены лепестки, с помощью которых водитель выбирает, за или против часовой стрелки делать маневр.

Хотя эта функция пригодится во время езды по бездорожью, кажется, что владельцы будут неизбежно использовать эту функцию на асфальтированных дорогах, чтобы продемонстрировать возможности автомобиля и нарисовать несколько черных кругов.